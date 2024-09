Le monde arabe entre dévastations, ingérences et trahisons

Un diagnostic de la situation actuelle dans le monde arabe fait apparaître des enjeux complexes et des blocages tragiques sur les plans politique, économique et humanitaire. Comment est-on arrivés là et comment allons-nous faire pour sortir de l’impasse ? Le pire c’est qu’on ne semble même pas pressés de nous poser cette question…

Djamal Guettala

La situation en Palestine est souvent décrite comme un génocide en raison des violences répétées et des conditions de vie difficiles des Palestiniens sous occupation israélienne. Les conflits israélo-palestiniens continuent d’être une source majeure de souffrance.

Le Liban est en proie à une crise économique, politique et sociale profonde, aggravée par les séquelles des conflits passés et l’absence de gouvernance efficace.

La guerre en Syrie a dévasté le pays, entraînant des millions de réfugiés et des destructions massives, ainsi qu’une crise humanitaire sans précédent.

L’Irak a connu une instabilité prolongée suite aux invasions, notamment américaines, et aux conflits sectaires, laissant le pays dans un état de désespoir.

La Libye est dans une situation de chaos, avec des luttes de pouvoir entre différentes factions, rendant la situation sécuritaire et humanitaire très préoccupante.

Le rôle des pays comme l’Arabie Saoudite, l’Égypte et les Émirats dans des conflits régionaux, notamment au Yémen et au Soudan, est souvent critiqué pour leur soutien à des régimes oppressifs ou leur implication dans des conflits internes.

La guerre au Yémen a provoqué l’une des pires crises humanitaires actuelles, exacerbée par l’intervention militaire des deux grands voisins, l’Iran et l’Arabie saoudite.

Des pays comme la Tunisie, l’Algérie, le Maroc, et d’autres sont souvent mentionnés comme n’ayant pas un rôle significatif sur la scène politique régionale actuelle, souvent en raison de leurs propres défis internes.

Ce diagnostic révèle un sentiment de désespoir face à la situation dans le monde arabe, caractérisé par des luttes internes, des ingérences extérieures et un manque de solidarité entre les nations arabes censés appartenir à un ensemble régional structuré autour d’une fantomatique Ligue des Etats arabes. Les conséquences sont tragiques pour des millions de personnes qui subissent les effets des conflits en cours, sans espoir d’en sortir.