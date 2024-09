Présidentielle : cinq nouveaux procès contre Ayachi Zammel à Tunis 2

Le feuilleton judiciaire de Ayachi Zammel, candidat à la présidentielle tunisienne du 6 octobre prochain, est en train de prendre une tournure tragi-comique, avec des procès qui n’en finissent pas, intentés contre lui aux quatre coins du pays.

Le dernier épisode en date dans ce feuilleton a eu lieu aujourd’hui, lundi 30 septembre 2024, lorsque trois de ses avocats, dont Me Abdessattar Messaoudi, se sont présentés au tribunal de première instance de Kairouan où le prévenu devait comparaître dans une affaire de falsification de parrainages, mais ils ont appris que le procès va devoir avoir lieu en son absence, puisqu’il n’a pas été ramené de la prison de Borj El-Amri, près de Tunis, où il est incarcéré depuis plusieurs semaines. Il a été plutôt emmené au tribunal de Tunis 2 où cinq affaires pour les mêmes accusations devaient être examinées aujourd’hui en plus des quatre dossiers déjà en cours.

C’est ce qu’a annoncé son avocat, Me Messaoudi, dans une déclaration à Mosaïque FM où il a déploré ces flottements qui constituent une atteinte aux droits de la défense. Et qu’un minimum de coordination au niveau des tribunaux aurait pu épargner aux familles, aux avocats et aux journalistes. «On a besoin d’un avion supersonique pour pouvoir aller d’un tribunal à un autre», a-t-il déclaré sur un ton ironique.

Selon l’avocat, le tribunal de première instance de Kairouan va devoir reporter le procès à une date ultérieure, d’autant que Zammel et Siwar Bargaoui, membre fondatrice du parti Azimoun et membre volontaire de sa campagne électorale chargée de la collecte des parrainages, vont être jugés dans cinq nouvelles affaires au tribunal de première instance de Tunis 2.

Rappelons que Ayachi Zammel est poursuivi dans plusieurs affaires pour falsification de parrainages devant les tribunaux de Jendouba, Siliana, Manouba, Kairouan et Tunis 2, avec plusieurs dossiers examinés par chaque tribunal.

