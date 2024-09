Tunisie : la LTDH appelle à se mobiliser contre les atteintes aux droits et aux libertés

Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme (LTDH) appelle à la mobilisation des forces démocratiques et civiles contre despotisme et à la conjugaison des efforts pour le rétablissement de la liberté et de la démocratie en Tunisie.

Dans la déclaration finale publiée à l’issue de son conseil national, réuni hier, dimanche 29 septembre 2024, à Nabeul, l’organisation s’est félicitée de sa contribution aux actions menées en ce sens dans le cadre du Réseau tunisien des droits et des libertés créé récemment, appelant ses membres à user de tous les moyens pacifiques possibles pour faire face aux atteintes aux libertés individuelles et publiques.

Le conseil a également appelé à abroger tous les décrets liberticides et à leur tête le décret n°54, ainsi que les lois et les législations qui portent atteinte aux fondements de l’Etat civil, à libérer tous les détenus politiques, les journalistes, les blogueurs, les syndicalistes et les citoyens poursuivis dans des procès d’opinion, et à mettre fin aux poursuites judiciaires à leur encontre, tout en garantissant les conditions de procès équitables pour tous les justiciables.

Sur un autre plan, la LTDH a estimé que les accords passés avec les Etats européens dans le domaine de la limitation des flux de migrants irréguliers constituent une atteinte à la souveraineté nationale et un moyen pour légaliser les agressions racistes contre les migrants, et notamment leur rapatriement par la force et de manière humiliante, selon le texte du communiqué.

Le conseil de la LTDH a également déploré la dégradation de la situation économique et sociale, la détérioration du pouvoir d’achat, la hausse sans précédent des prix, le délabrement des services publics, la montée des niveaux de chômage, d’endettement de l’Etat et de suicide parmi la population.

I. B.