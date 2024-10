«Voix des Courageuses» dans la lutte contre le cancer du sein

La 3e édition du «Brunch de l’Espoir : Les Voix des Courageuses» aura lieu le samedi 12 octobre à partir de 9h, au Sheraton Tunis Hôtel, sis à l’Avenue de la Ligue Arabe – Tunis-Carthage.

Toutes les femmes sont concernées par le cancer de sein, qui est le cancer le plus fréquent chez la femme. En Tunisie, il représente 30% des cancers de la femme et chaque année, on diagnostique entre 800 et 1500 nouveaux cas.

Le Brunch de l’Espoir, qui s’inscrit dans le cadre de l’Octobre Rose, la campagne internationale de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein mettra à l’honneur le courage des femmes qui ont combattu ou combattent encore cette maladie.

Ce moment privilégié sera animé par la Troupe Hanafi, offrant une performance artistique captivante, accompagnée de témoignages émouvants et inspirants.

La Clinique Ennasr participera activement à cet événement en organisant des séances de dépistage assurées par des médecins engagés, afin de sensibiliser à l’importance du dépistage précoce et à la prévention du cancer du sein.

Au programme, outre les séances de dépistage assurées par des médecins engagés, pour sensibiliser à l’importance du dépistage précoce, et la performance musicale par la Troupe Hanafi, un cocktail gastronomique fourni par hôtel Sheraton Tunis, des témoignages et discussions animés par des femmes courageuses.

A noter que l’inscription est obligatoire pour le dépistage et la présence au cocktail.

I. B.