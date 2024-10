La Tunisie souhaite restituer son patrimoine archéologique à l’étranger

Une collection de 11 795 objets archéologiques carthaginois, dont 3 460 pièces d’or, actuellement aux Etats-Unis, sera restituée à la Tunisie. (Illustration : Le DG de l’INP, Tarak Baccouche, a effectué le jeudi 17 octobre 2024 une visite au site archéologique d’Althiburos, à Dahmani, Le Kef.)

C’est ce qu’a annoncé jeudi 17 octobre 2024 l’Institut national du patrimoine (INP) de Tunis, précisant que l’opération s’inscrit dans le cadre de la coopération culturelle et scientifique entre la Tunisie et les Etats-Unis.

La coordination pour finaliser cette initiative est en cours entre l’INP et l’University of Georgia, qui «ont convenu de conclure un accord pour rapatrier les découvertes archéologiques carthaginoises qui ont été expédiées aux États-Unis dans les années 1980 dans le cadre des missions archéologiques internationales de sauvegarde et préserver le site archéologique de Carthage en Tunisie», lit-on dans une note de l’INP.

L’institut «restituera les trouvailles envoyées temporairement dans la période 1980-1997, afin de les étudier et de réaliser des analyses scientifiques dans le cadre du projet commun entre la Tunisie et l’Unesco pour sauver le site archéologique de Carthage».

Un certain nombre de découvertes avaient été «acheminées vers différents pays européens et américains qui participent à des campagnes de fouilles et d’analyses archéologiques», lit-on dans le communiqué qui conclut que «toutes les découvertes archéologiques tunisiennes déposées dans les instituts de recherche à l’étranger seront récupérées».

On peut toujours l’espérer sans se faire d’illusion, en attendant de voir ces annonces enfin suivies d’effet.

Quant on pense aux milliers de pièces archéologiques découvertes lors de fouilles en Tunisie et qui sont exposées dans des musées occidentaux ou faisant partie de collections privées, et qui se trouvent souvent en vente aux enchères à Paris, Londres ou New York, on ne peut que souhaiter la réussite d’une telle démarche visant à restituer à notre pays son histoire et sa mémoire.

I. B.