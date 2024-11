Nuit agitée à M’saken après le décès d’un jeune en moto

Suite au décès d’un jeune à moto, dans la soirée de ce mardi 26 novembre 2024, des habitants de Msaken ont fermé des routes avec des pneus et des bennes en feu, en pointant du doigt la responsabilité de la police dans ce drame et l’accusant d’avoir provoqué l’accident mortel.

Selon différentes sources de cette ville rattachée au gouvernorat de Sousse, ou encore le président de l’Observatoire tunisien des droits de l’homme, Mostafa Abdelkebir, le jeune est décédé dans une course-poursuite avec la police.

Dans les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux on voit des jeunes manifester, des routes fermées et des véhicules en feu, dont une totalement calcinée et présentée comme une voiture sécuritaire par des jeunes, qui appellent à l’ouverture d’une enquête sur les circonstances exactes et les responsabilités dans le décès de leur ami.

Y. N.