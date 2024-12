Renforcement de l’accès à la justice : Appel à propositions

Le Programme des Nations Unies pour le développement (Pnud) et la Banque mondiale mettent en œuvre une initiative conjointe portant sur “Aide légale et protection sociale » et visant à renforcer le système de protection sociale en Tunisie à travers l’amélioration de l’accès à la justice et des services de l’aide légale.

Cette initiative est menée en partenariat avec le ministère de la Justice, le ministère des Affaires Sociales, le Tribunal Administratif et l’Ordre National des Avocats.

Dans ce cadre, le PNUD lance un appel à propositions destiné aux organisations de la société civile pour la mise en œuvre des initiatives sociales visant le renforcement de l’accès à la justice au profit des individus les plus vulnérables, à travers des mécanismes publics d’aide légale.

⚠️Date limite de soumission : 5 janvier 2025.

