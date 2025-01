Tunisie : les soldes d’hiver débuteront le 15 janvier

La saison des soldes d’hiver en Tunisie débutera le 15 janvier 2025 et se poursuivra durant six semaines avec possibilité de prolongement de deux semaines.

C’est ce qu’a indiqué Houssemeddine Touiti, directeur général de la concurrence et des enquêtes économiques au ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, ce vendredi 3 janvier 2024, dans l’émission ‘‘Sbeh Ennes’’.

Les soldes d’hiver commencent généralement la première semaine de février mais la date a été avancée de manière exceptionnelle suite à un accord entre le ministère et les professionnels «dans le cadre de la création d’une dynamique sur le marché, du renforcement de l’activité économique et du soutien au pouvoir d’achat des citoyens», selon ses termes.

Touiti a précisé que chaque année, entre 1800 et 2100 points de vente participent à la saison des soldes, et ceux-ci sont principalement concentrés dans les gouvernorats de Tunis, Sfax, Sousse et Nabeul.

Il a, également, indiqué que les soldes concernent presque exclusivement les vêtements et les chaussures, qui représentent environ 90% des produits soldés.