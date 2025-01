La Tunisie met le cap sur le solaire photovoltaïque

La Tunisie a signé en 2024 des contrats pour quatre centrales solaires photovoltaïques totalisant 500 MW, marquant une étape importante dans ses ambitions en matière d’énergies renouvelables.

Ces projets font partie de la phase initiale d’un appel d’offres plus vaste de 1,7 GW et devraient être opérationnels d’ici 2027. Une fois terminés, les projets devraient générer 1 TWh par an, contribuant ainsi à environ 5% de l’approvisionnement en électricité de la Tunisie.

Les offres ayant remporté les projets solaires comprennent trois installations de 100 MW qui seront développées par Qair International, Scatec et Voltalia. Elles seront situées à El Ksar (Gafsa), Mezzouna (Sidi Bouzid) et Menzel Habib (Gabes).

De plus, Qair International a obtenu un autre projet de 198 MW à Sidi Bouzid, renforçant ainsi son implication dans le secteur énergétique tunisien.

Le ministère tunisien de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie a également annoncé son intention de lancer un appel d’offres pour deux projets éoliens d’une capacité de 75 MW chacun d’ici mars 2025.

Le pays a déjà lancé deux projets solaires de 10 MW dans le gouvernorat de Kasserine, développés par les sociétés énergétiques Qair et Mazarine. En outre, une centrale solaire de 50 MW à Tozeur, évaluée à 135 millions de dinars tunisiens, est en cours de construction, avec Scatec et la filiale de Toyota, Aeolus, à la tête du développement.

I. B.