L’influenceur algérien Zazou Youcef arrêté en France

Dans un message posté sur le réseau social X, vendredi 3 janvier 2024, Bruno Retailleau, le ministre français de l’Intérieur, a annoncé l’interpellation «ce matin à Brest» de influenceur algérien Zazou Youcef qui appelait ses abonnés à s’attaquer aux opposants au régime algérien.

Dans une vidéo postée sur le réseau social TikTok, ledit influenceur avait lancé à ses 400 000 abonnés : «On va tirer sur vous. On va vous violer. Et vous voulez sortir le 1erjanvier? Où? Tirez sur eux, il faut faire parler la poudre, Président Tebboune, ils veulent le chaos (…) Tirez sur eux, même si c’est mon frère, tirez sur lui, ils sont payés par la France.» Dans une autre vidéo, il lançait : «Nous sommes en guerre. Au moindre faux pas, on va vous niquer vos mères (…) Ils disent ‘Zazou a appelé à tirer sur eux.’ Oui, je l’ai bien dit. Et ceux qui sont à Paris payés par la France (…) Sortez de vos nids à rat (…) On va vous violer (…) Vive l’Algérie».

Dans son message sur le réseau social X, Retailleau a annoncé que le Zazou Youcef «appelait sa communauté à commettre des attentats en France». Et d’ajouter qu’il «devra répondre de ses actes devant la Justice.»

Selon Europe 1, l’influenceur algérien, sous OQTF (Obligation de quitter le territoire français), serait visé par une procédure d’expulsion du territoire français.

Son interpellation a eu lieu après que plusieurs internautes avaient appelé le ministre de l’Intérieur français à agir. Hier, en milieu d’après-midi, son compte principal a été supprimé de TikTok. Reste encore en ligne un autre profil moins alimenté, qui rassemble 21 000 abonnés, sur lequel Zazouyoucef parle en langue arabe de football, de «nationalité française» et d’Algérie.

Cette nouvelle affaire ne va pas arranger les relations franco-algériennes qui sont au point mort depuis la reconnaissance officielle par la France de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, un territoire disputée entre Alger et Rabat.

I. B.