Bizerte, un pôle industriel entre l’Afrique et l’Europe

Le gouvernorat de Bizerte, situé dans la partie la plus septentrionale du continent africain, a élaboré des stratégies visant à attirer de nouveaux investissements dans les secteurs considérés comme les plus prometteurs et à promouvoir un tissu industriel innovant, dans le but de devenir un pôle industriel entre l’Afrique et l’Europe.

Imed Bahri

Bizerte comprend actuellement neuf zones industrielles et un espace d’activités économiques, en plus du pôle de développement, lui-même constitué de deux espaces industriels : le premier est spécialisé dans les industries agroalimentaires dans la zone de Menzel Abderrahmane, le second est actif dans de nombreuses spécialités dans la région d’El Azib. Ces zones industrielles ont réussi à attirer 274 entreprises actives dans les industries des composants électroniques, mécaniques, automobiles et aéronautiques, ainsi que dans le secteur du textile et de l’habillement et d’autres activités à valeur ajoutée, qui ont contribué à créer environ 58 000 emplois. Parmi ces entreprises, l’Américaine Lear Corporation, pionnière dans le domaine de la technologie et de l’électronique des sièges automobiles, située au complexe de Menzel Bourguiba. Cette unité industrielle, réalisée en un temps record, est le fruit des directives de la Charte du Partenariat Public-Privé pour soutenir la compétitivité du secteur. Ce pacte comprend six objectifs stratégiques et 31 mesures pour permettre à l’industrie automobile d’atteindre son plein potentiel et un niveau de compétitivité capable d’impacter l’ensemble de l’économie tunisienne. Le complexe industriel où se trouve la Lear Corporation a commencé ses opérations en septembre 2023 avec une capacité opérationnelle d’environ 1 100 travailleurs et gestionnaires, pour ensuite atteindre plus de 7 000 emplois en 2027, s’étendant sur une superficie d’environ 33 000 mètres carrés à partir de 2025. Lear Corporation est présente dans 37 pays et emploie environ 160 000 personnes.

L’automobile et ses composants est un secteur stratégique pour la Tunisie. Avec plus de 200 entreprises, les industries connexes emploient environ 95 000 personnes et génèrent un chiffre d’affaires de plus de 2,4 milliards d’euros, soit 16% des exportations du pays. Le secteur offre d’innombrables opportunités d’investissement, à commencer par le fait que l’Union européenne (UE) a décidé de mettre fin aux voitures à combustion d’ici 2035, avec l’arrêt des ventes de voitures neuves essence et diesel et de véhicules utilitaires légers ainsi que des hybrides en en faveur des véhicules 100% électriques dans le but de réduire à zéro les émissions de CO2 des voitures neuves en Europe.

La Tunisie dirige environ 70% de ses exportations vers le marché européen, d’om proviennent environ 50% de ses importations totales, depuis l’accord politique sur le partenariat privilégié et le plan d’action en vue de la conclusion d’un accord de libre-échange approfondi et global (Aleca), qui permettra à la Tunisie d’être intégrée à l’Espace économique européen.