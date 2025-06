Sept plages immaculées à découvrir cet été en Tunisie

L’été en Tunisie, c’est la magie pure : plages cristallines, fruits de mer frais, activités variées et une multitude d’endroits où déconnecter ou explorer. Voici une liste des destinations que les Tunisiens et les voyageurs pourraient visiter cet été, proposées par le magazine spécialisé Scoop Empire.

Hammamet – Sur la côte du Cap Bon

Hammamet est l’une des stations balnéaires les plus populaires de Tunisie grâce à ses eaux calmes et propres, à son ancienne médina pleine de charme et à ses parcs aquatiques et clubs de plage accessibles à pied. Yasmine Hammamet abrite un quartier moderne avec des hôtels et une marina, mais la vieille ville est plus authentique et décontractée.

Djerba – L’île du Sud

Si vous aimez les journées tranquilles et paisibles, sous les palmiers, Djerba est faite pour vous. Cette île au large de la côte sud offre un mélange de cultures, que l’on ressent pleinement dans ses marchés et ses quartiers. Optez pour ses plages tranquilles, mais restez pour sa gastronomie, son architecture unique et son ambiance locale chaleureuse.

Sousse – Sur la côte Est

Sousse allie vie balnéaire et ambiance urbaine animée. Vous y trouverez de grandes plages de sable, une vieille ville classée au patrimoine mondial de l’Unesco et une vie nocturne animée en été. Que vous souhaitiez vous détendre, faire la fête ou explorer, Sousse offre des activités intéressantes à tous les voyageurs.

Port El Kantaoui – Juste au nord de Sousse

Non loin de Sousse, Port El Kantaoui est un quartier plus calme et plus élégant, conçu pour les vacances. Vous y trouverez des bateaux colorés, une jolie petite marina, des cafés de plage et un parcours de golf. Idéal pour les familles, il est idéal pour les promenades.

Tabarka – Près de la frontière algérienne

Tabarka a un visage différent : forêts, falaises et plages rocheuses. Elle est réputée pour la plongée sous-marine et ses festivals de musique. Si vous souhaitez changer des stations balnéaires traditionnelles et aimez la nature ou la musique live, le voyage vaut le détour.

Bizerte – Au nord-ouest de Tunis

Bizerte possède un magnifique vieux port, des plages simples et un mélange élégant d’architecture tunisienne et française. De plus, la ville est proche du parc national de l’Ichkeul, idéal pour une pause au vert.

La Marsa – Au nord-est de la Tunisie

La Marsa est le lieu de prédilection de nombreux Tunisiens pour échapper à la chaleur. Élégant sans être snob, il propose des cafés de plage, des espaces artistiques et des lieux où se détendre toute la journée. Idéal pour une escapade rapide si vous êtes déjà en ville.

Traduit de l’anglais.

Source : ScoopEmpire.