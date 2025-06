Qui remportera la Coupe du Monde des Clubs de la Fifa 2025 ?

Tout sur la Coupe du Monde des Clubs 2025 : format à 32 équipes, participants clés, favoris comme le PSG ou City, calendrier chargé, enjeux sportifs et économiques.

La Coupe du Monde des Clubs de la Fifa 2025 sera le plus grand tournoi de l’histoire de cette compétition. Pour la première fois, 32 équipes de tous les continents participent et le format rappelle celui de la Coupe du monde entre équipes nationales. La compétition se déroule aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet 2025. Le sujet principal parmi les fans, les analystes et les joueurs est une question : qui remportera le trophée ?

Pourquoi ce tournoi n’est pas aussi populaire que la Ligue des champions ?

Malgré sa renommée et la participation des clubs les plus performants, la Coupe du Monde des Clubs a longtemps été perçue comme un événement secondaire. Plusieurs raisons expliquent cela. Nous vous suggérons d’en examiner quelques-unes qui nous semblent les plus importantes :

Tout d’abord, le format précédent du tournoi ne comptait que sept équipes, dont une seule représentait l’Europe. De ce fait, la concurrence était faible et les victoires des géants européens semblaient prévisibles.

Deuxièmement, les tournois se déroulaient à la fin de l’année civile, souvent juste au moment des championnats nationaux. Cela a réduit l’intérêt des clubs et des supporters.

En 2025, la Fifa entend changer la perception du tournoi. Le nouveau format à 32 équipes, la géographie élargie et le niveau de compétition plus élevé pourraient donner au tournoi un nouvel élan. La cagnotte de plus d’un milliard de dollars augmente également l’importance de la compétition pour les clubs.

Le tournoi réunira des clubs des États-Unis, d’Arabie saoudite, du Japon et d’autres pays, ce qui rend le tournoi intéressant non seulement pour l’Europe, mais aussi pour d’autres marchés. De nombreux fans gardent par ailleurs un œil sur la participation de stars telles que Lionel Messi, qui joue pour l’Inter Miami.

Compte tenu de l’intérêt croissant pour les paris sportifs, l’attention accrue portée au tournoi attirera également les utilisateurs des plateformes de paris. La possibilité de parier sur la Coupe du Monde des Clubs de la Fifa 2025 et sur la Ligue des champions renforce l’attrait de ces deux événements sportifs. Par ailleurs, les agents de bookmakers et les experts en paris sportifs affirment que le marché des paris est plus vaste pour la Fifa 2025, ce qui suscite un intérêt accru pour y placer des mises.

Liste des participants et des matchs intéressants

Le tournoi réunit les vainqueurs des tournois continentaux des quatre dernières années, ainsi que les clubs les mieux classés par la Fifa. Pas plus de deux équipes peuvent être inscrites dans un même pays. Par exemple, Liverpool, bien qu’occupant la huitième place du classement, n’a pas été admis en raison des positions supérieures de Manchester City et de Chelsea.

Huit groupes de quatre équipes constituent la phase initiale. Les groupes les plus intéressants et les matchs potentiellement spectaculaires :

Groupe A : Palmeiras (Brésil), FC Porto (Portugal), Al Ahly (Egypte), Inter Miami (USA). Le match entre Palmeiras et Porto a été intéressant, tout comme la performance de l’équipe de Messi face au champion d’Afrique.

Groupe G : Manchester City (Angleterre), Wydad AC (Maroc), Al Ain (EAU), Juventus (Italie).

Groupe H : Real Madrid (Espagne), Al Hilal (Arabie Saoudite), Pachuca (Mexique), Salzbourg (Autriche). Le Real Madrid est considéré comme le favori, mais Al-Hilal, avec une équipe solide, peut créer l’intrigue.

Du côté de l’Amérique du Sud, plusieurs grands noms du football participent à cette édition du tournoi. On retrouve notamment Boca Juniors, River Plate, Flamengo et Fluminense, tous prêts à défendre les couleurs de leur continent avec passion. La présence de clubs d’Asie et d’Afrique — Al Ahli, Espérance de Tunis, Urawa Red Diamonds, Ulsan, Mamelodi Sundowns — ajoute de la variété et de l’intrigue à la grille du tournoi.

Quant à l’Europe, elle est représentée par un impressionnant éventail de clubs prestigieux. Parmi eux, le Bayern Munich, le PSG, Manchester City, Chelsea, l’Inter Milan, Benfica, la Juventus, l’Atlético de Madrid et bien sûr le Real Madrid. Ces équipes, riches en histoire et en talents, promettent une compétition relevée et pleine de rebondissements.

Charges, blessures et calendrier

Le calendrier surchargé est l’un des principaux problèmes du tournoi. Il a lieu en été, juste après la fin de la saison européenne. Les joueurs évoluant en équipes nationales, en championnats et en tournois européens ne bénéficient donc pas de suffisamment de repos. Cela augmente le risque de blessure, en particulier pour ceux qui évoluent régulièrement à haut niveau tout au long de l’année. La Fifa avait promis un calendrier flexible, mais les problèmes persistent.

Les joueurs ont moins de temps pour récupérer, ce qui affecte considérablement la durée de leur carrière et la qualité de leurs performances. Les clubs bénéficient d’une certaine flexibilité grâce à des périodes de transfert supplémentaires, ainsi qu’à des périodes de remplacement prévues début juin et à la fin de la phase de groupes. Cependant, cela ne résout pas le problème de l’épuisement physique. De nombreux participants à la Coupe du monde débutent la nouvelle saison en août, ce qui complique encore la situation.