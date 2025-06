NextAV, acteur clé de l’innovation technologique en Tunisie  

Avec une présence à Sousse et à Doha, la startup tunisienne NextAV s’impose comme un acteur clé de l’innovation technologique en Afrique du Nord, offrant des solutions concrètes aux défis environnementaux et agricoles contemporains.

Fondée à Sousse et basée à Novation City, NextAV transforme des images satellites publiques à faible résolution en données géospatiales haute définition grâce à une technologie propriétaire de super-résolution basée sur l’intelligence artificielle (IA).

Cette innovation permet une surveillance précise et quasi en temps réel des cultures, même dans des zones à forte couverture nuageuse.

Les agriculteurs peuvent ainsi détecter rapidement les zones problématiques, comme les infestations de ravageurs ou les maladies, et appliquer des traitements localisés pour minimiser les pertes.

L’intégration des images super-résolues avec des dispositifs IoT et d’autres sources de données favorise une planification agricole plus intelligente et basée sur des données concrètes. Cela permet une utilisation optimisée des intrants, une conservation de l’eau améliorée et une vérification des pratiques durables telles que l’agriculture régénératrice.

NextAV a été récompensée lors du sommet AfricArena Tunisia, où elle a reçu le prix de la meilleure startup en intelligence artificielle. Cette distinction souligne l’impact de ses solutions d’imagerie satellite basées sur l’IA dans des secteurs variés, de l’agriculture à la gestion des ressources naturelles.

En collaborant avec des entreprises comme Mare Alb, spécialisée dans la production de sel marin, NextAV démontre la polyvalence de sa technologie. Grâce à l’analyse d’images satellites, Mare Alb peut suivre en temps réel la concentration de l’eau salée dans ses bassins, optimisant ainsi la qualité de sa production.

NextAV ne se limite pas à l’agriculture. Elle étend ses services à d’autres secteurs tels que l’énergie et la gestion des ressources naturelles, en fournissant des données géospatiales précises pour une prise de décision éclairée. Son objectif est de démocratiser l’accès à une intelligence géospatiale avancée, soutenant ainsi la transition vers une économie décarbonée.

NextAV fait partie des 5 startups tunisiennes sélectionnées pour le programme ScaleUp, propulsé par Terna SpA, avec Mind the Bridge et Elis !«Chez NextAV, nous exploitons l’IA et l’imagerie satellite pour construire l’avenir de la surveillance de précision, de l’agriculture aux infrastructures énergétiques. Ce programme est une occasion unique d’accroître notre impact et de nouer des liens avec des partenaires visionnaires à travers la Méditerranée», écrit la startup sur son site web.

I. B.