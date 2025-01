Agriculture : un atelier sur le Green Deal européen en Tunisie

Un atelier sur le Green Deal européen se tient les 15 et 16 janvier 2025 à Gammarth (Tunis) à l’initiative de l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri), en collaboration avec la Commission européenne (CE).

L’objectif de l’atelier est de sensibiliser aux enjeux climatiques et à l’importance des pratiques agricoles durables et de s’inspirer des meilleures pratiques européennes pour améliorer la durabilité de l’agriculture tunisienne.

Il vise également à promouvoir la coopération pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le développement d’une économie circulaire et la mise en œuvre de solutions vertes en Tunisie.

Organisé dans le cadre du programme Taiex, un outil d’assistance technique et d’échange d’informations, l’événement réunit des représentants de l’administration tunisienne et des acteurs du secteur agricole pour s’informer sur le Green Deal européen et ses stratégies et découvrir les politiques adoptées par les États membres de l’Union européenne (UE), a indiqué un communiqué de l’Onagri.

Lancé en 2019, le Green Deal européen consiste en une série de mesures visant à mettre l’UE sur la voie de la transition écologique, avec pour objectif ultime d’atteindre la neutralité climatique d’ici 2050, selon le CE.