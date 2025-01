CoworkUp 4.0 renforce l’écosystème tunisien de l’innovation

Après un parcours d’apprentissage intense et réussi, 10 organisations tunisiennes de soutien aux startups (SSO) ont clôturé le 17 janvier 2025 à Tunis la quatrième édition du programme CoworkUp.

Depuis la genèse de cette initiative, 30 SSO ont bénéficié du programme de renforcement des capacités des organisations d’appui aux startups dans 13 régions de la Tunisie, et 10 d’entre elles ont reçu un accompagnement plus intensif dans une seconde phase. Elles ont bénéficié de mentorat, de formation collective et individuelle, de financement, de préparation du pitch et de suivi. Au total, 252 heures d’accompagnement personnalisé ont été mises en œuvre. Parmi les 10 SSO soutenues pendant la phase 2, on trouve l’Association Jeunes Leaders + Hive12; Connect’Innov; Coworky + #Talent Hub + #Technopole Borj Cedria; Hammamet Valley Hub; Icube; SSO Makers Factory; et Westerwelle Startup Haus Tunis.

CoworkUp 4.0 est soutenu par Invest for Jobs – Initiative spéciale «Emploi décent pour une transition juste» du ministère allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par le Digital Transformation Center de la GIZ Tunisie avec le soutien d’Anima Investment Network.

«En tant que coopération allemande, nous partageons la passion et l’engagement de soutenir l’écosystème entrepreneurial en Tunisie et de créer des perspectives durables à long terme. Notre programme CoworkUp en est déjà à sa 4e édition et soutient avec succès les organisations de soutien aux startups dans toutes les régions de la Tunisie. L’objectif est de soutenir encore mieux les startups à long terme et de promouvoir l’entrepreneuriat régional», a souligné Alexander Beetz, directeur du programme Transformation Digitale de la GIZ Tunisie.

Apprentissage et échange

L’événement a débuté par un échange fructueux entre SSO et experts d’Anima Investment Network. Ensuite une keynote inspirante a été présentée par Noomane Fehri, Managing Partner de Medin Fund et ancien ministre des Technologies de l’Information et de la Communication, mettant en lumière l’importance de la collaboration entre les SSO pour le développement de l’écosystème tunisien de l’innovation.

La session publique était lancée par un mot de bienvenue prononcé par Amani Wahabi de GIZ Tunisie, suivie d’une présentation du parcours par Nadine Asmar et Emmanuel Noutary d’Anima Investment Network. Un icebreaker dynamique a été notamment organisé dans le but d’encourager les interactions entre les participants. Par ailleurs, un Exchange Learning Circle a permis aux SSO de poser des questions à des experts et de partager les principaux enseignements et engagements tirés du programme CoworkUp 4.0.

La séance de l’après-midi, intitulée «Connect and Impact Day», a mis en évidence les résultats tangibles du programme CoworkUp. Amani Wahabi a retracé l’évolution du programme depuis son lancement en 2020, en soulignant son adaptation constante aux besoins de l’écosystème tunisien des startups.

Lors d’un panel de discussion, modéré par Sarra Ben Younes, fondatrice et Ceo de V3 Factory, les participants ont exploré les opportunités et défis de la collaboration entre les SSO et les investisseurs. Parmi les intervenants figuraient des experts de renom tels que Tarek Triki de Smart Capital, Achraf Khallouli de Flat6Labs, Cyrine Mehiri de WikiStartup et Constantin Salameh, expert d’Anima Investment Network.

Le panel a mis en lumière les stratégies nécessaires pour garantir un développement durable et inclusif de l’écosystème de l’innovation.

Les panelistes ont également souligné l’importance pour les SSO d’adapter leurs modèles économiques afin d’assurer leur pérennité. Certaines propositions ont même évoqué la consolidation du secteur, permettant à des SSO de taille plus importante de mieux répondre aux besoins de la communauté des startups et d’offrir des services plus performants.

En parallèle, les discussions ont mis en exergue le rôle crucial des SSO dans le développement du tissu entrepreneurial tunisien. Leur mission dépasse le simple soutien aux startups: elles participent activement à la structuration d’un écosystème durable, en renforçant les capacités des entrepreneurs et en créant des synergies bénéfiques pour l’ensemble de l’économie locale.

Clôture et perspectives

La cérémonie de clôture a été marquée par la présentation de l’impact de CoworkUp 4.0 par Zoé Luçon, directrice de projet d’Anima Investment Network. Alexander Beetz, directeur du programme Transformation Digitale de la GIZ Tunisie, a rappelé l’importance de l’engagement collectif pour soutenir l’innovation et l’entrepreneuriat en Tunisie. Tarek Cherif, président international d’Anima Investment Network pour promettre de consolider l’initiative des SSO de lancer la Fédération tunisienne des SSO pour les unir.

L’événement s’est achevé également par l’annonce officielle des 10 SSO lauréates du Demo Day et les témoignages des lauréats et des experts. Un cocktail de networking a offert une opportunité aux participants de renforcer les liens et de construire des collaborations durables.

Communiqué.