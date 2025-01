Ars Nova Napoli et La Jose en ouverture des JMC 2025

Le Théâtre de l’Opéra de Tunis a abrité, hier soir, samedi 18 janvier 2025, la cérémonie d’ouverture des Journées musicales de Carthage (JMC) dont la 9e édition se tient jusqu’au 24 janvier sous le slogan «Feeling the beat» (Sentir le rythme). Vidéo1. Vidéo2

Les JMC offrent une plateforme d’échange et de découverte autour de la création musicale contemporaine en Tunisie et au-delà des frontières.

Le hall de la Cité de la Culture accueille une exposition, JMC Expo, où sont visibles des portraits d’artistes et de groupes participant à cette édition, ainsi que le JMC Market dédié aux exposants travaillant dans les métiers du secteur musical.

Ce rendez-vous annuel des professionnels des musiques arabes et africaines est de retour après une absence d’une année. En solidarité avec la Palestine, le ministère des Affaires Culturelles avait décidé en 2024 le report de la 9e édition à 2025.

Jihed Khemiri

Au début de la cérémonie, l’hymne national a été interprété par l’artiste tunisien Mohamed Ali Chebil et un extrait de son nouveau projet musical, ‘‘Mina Nawa’’, avec l’artiste Jihed Khemiri.

Né en 1988 à Menzel Bourguiba (Bizerte) Mohamed Ali Chebil ou Dali Chebil multiplie les apparitions en solo et dans différents projets musicaux où il côtoie les ténors de la scène musicale nationale et arabe.

La directrice artistique des JMC, la chanteuse Dorsaf Hamdani, a déclaré ouverte cette 9e édition avec un spectacle du groupe italien Ars Nova Napoli.

Initialement programmé à 18h à la place des Théâtres en face du Théâtre de l’Opéra, le spectacle a finalement été donné à la salle abritant le spectacle d’ouverture interprété par la chanteuse espagnole La Jose entourée par trois musiciens au piano, à la guitare et à la contrebasse. Les deux formations musicales, italienne et espagnole, se produisent pour la première fois en Tunisie.

Nova Napolu

Ars Nova Napoli est composé de Marcello Squillante, leader du groupe, Gianluca Fusco, Michelangelo Nusco, Vincenzo Ricioppi, Antonino Anastasia et Bruno Belardi. Ce groupe assez connu et apprécié sur la scène Nu Folk napolitaine a fait ses débuts en 2009 dans les ruelles du centre historique de Naples. Il joue des instruments comme l’accordéon, le violon, la trompette, la mandoline, la cornemuse «gaita», la contrebasse et divers tambours. Les musiciens et chanteurs ont interprété des chansons traditionnelles du sud de l’Italie à travers lesquelles ils revisitent l’héritage sonore de leur région natale ainsi que des mélodies méditerranéennes.

Le public des JMC aura un nouveau rendez-vous avec Ars Nova Napoli qui se produira, ce dimanche 19 janvier, à l’Avenue Bourguiba.

La Jose

La Jose, autrice-compositrice-interprète, a donné une prestation de 90 mn aux sonorités métissées, mêlant flamenco, folk, soul-funk et influences latino-américaines. Elle a offert un spectacle exceptionnel ponctué par la danse du ventre, la samba et même des youyous à la tunisienne (de cris de joie assez répandus dans les fêtes en région arabe et qui diffèrent d’un pays à l’autre).

Les thématiques à vocation humaniste ont été au cœur de la prestation de La Jose à travers des chansons pour les femmes et les grands-mères. Elle a également interprété des chansons en duo avec deux artistes tunisiens.

Au programme de cette édition, 6 concerts phares, mettant en vedette le groupe Tarabband (Irak, Egypte, Suède), Si Lemhaf (Tunisie), le groupe jordanien Autostrad, Elida Almeida (Cap-Vert), le rappeur, chanteur, compositeur d’origine palestinienne Big Sam et le groupe Chakam (Palestine, Iran, France).

D’après Tap.