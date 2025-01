Rome : Mohamed Ali Nafti rencontre des acteurs économiques italiens

Dans le cadre de sa visite de travail à Rome, Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, a présidé, le jeudi 16 janvier 2025, en compagnie de l’Ambassadeur de Tunisie à Rome, Mourad Bourahla et des représentants de l’Agence Tunisienne de Promotion de l’investissement Extérieur (FIPA) et du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), une rencontre économique de haut niveau avec les principaux acteurs économiques italiens des secteurs public et privé.

Ont pris part à cette rencontre, dont l’objectif est de faire connaître les opportunités d’investissement en Tunisie ainsi que les avantages comparatifs offerts par notre pays dans ce domaine, des hauts responsables du Conseil des Ministres italiens, de la Caisse des dépôts et des prêts, de l’Agence Italienne pour la coopération Internationale au Développement, de la Chambre de commerce arabo-italienne, du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale d’Italie, ainsi que des Représentants de plusieurs grandes Entreprises opérant dans divers secteurs économiques, tant en Tunisie qu’en Italie.

Dans son allocution, Mohamed Ali Nafti a salué la dynamique positive caractérisant les relations bilatérales, notamment dans les domaines de l’économie, de l’investissement et du commerce.

L’Italie étant l’un des partenaires les plus importants de notre pays dans les domaines de l’investissement et du commerce extérieur, en plus d’être le premier investisseur étranger en Tunisie dans le secteur de l’énergie. Dans ce même contexte, M. le Ministre a annoncé l’organisation, au cours du premier semestre de l’année en cours, d’une mission économique destinée aux hommes d’affaires italiens en Tunisie, sous la présidence de son homologue italien, Antonio Tajani.

Cette mission a pour objectif de renforcer davantage les liens de coopération et d’explorer de nouvelles opportunités d’investissement et de partenariat commercial entre les deux pays.

Cette rencontre a été l’occasion de présenter davantage la Tunisie comme une destination privilégiée pour les investisseurs étrangers, notamment italiens, dont le nombre a atteint près d’un millier d’investisseurs dans notre pays, en mettant en avant les avantages du climat des affaires en Tunisie et en passant en revue les créneaux de coopération et d’investissement disponibles dans divers domaines, notamment ceux liés aux domaines prioritaires dans les deux pays, tels que l’énergie, la sécurité alimentaire et les technologies de l’information, où près de 1 000 Entreprises sont actives en Tunisie dans divers domaines.

Certains hommes d’affaires italiens ont présenté également leurs expériences d’investissement en Tunisie qui représentent de modèles de réussite à suivre.

Communiqué