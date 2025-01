Asian Auto lance la nouvelle gamme Gac Motor en Tunisie

Asian Auto, concessionnaire de la marque Gac Motor en Tunisie, lance officiellement la nouvelle gamme Gac Motor, à travers la commercialisation de deux SUV inédits : le Gac Emzoom et Gac Emkoo, consolidant ainsi la présence dans notre pays d’un constructeur automobile mondialement reconnu pour sa vision novatrice et son excellence industrielle.

Fondée en 1949 à Guangzhou, capitale de la province du même nom, Gac Motor a émergé dans un contexte de reconstruction nationale à la fin des années 1940, au lendemain de la fondation de la République populaire de Chine. Dès ses débuts, Gac a contribué à la modernisation des infrastructures de transport en Chine, en fabriquant d’abord des locomotives à vapeur puis des bus, des camions et des utilitaires.

Une histoire riche, bâtie sur des partenariats stratégiques

Au fil des décennies, l’entreprise a franchi des étapes majeures :

1950s : production artisanale de bus et locomotives, symboles de la reconstruction industrielle chinoise.

1960s : fabrication de bus sous la marque Yuexiu, marquant une avancée technologique majeure.

1970s : diversification avec la production du premier camion utilitaire sous la marque Hongwei.

1980s : collaboration stratégique avec Peugeot, permettant à Gac de produire des modèles comme la Peugeot 505 SW8, et ouverture aux Européens pour l’introduction en Asie.

1990s : expansion internationale et diversification avec des bus touristiques, des camions légers et des partenariats stratégiques avec Honda puis Toyota, Hino et Mitsubishi.

2000s : lancement de véhicules sous sa propre marque, affirmant son indépendance industrielle.

En 2019, Gac a été classé 189ᵉ au Fortune Global 500, un exploit rendu possible grâce à ses collaborations avec des marques prestigieuses. À ce jour, l’entreprise a produit environ 18,3 millions de voitures et 16,8 millions de motos, tout en poursuivant une stratégie d’expansion mondiale.

2021 a été aussi l’année où les premiers modèles GA4, GS3 et GS4 sont vendues en Tunisie à travers Asian Auto et son réseau constitué d’agences présentes à Tunis, Sousse, Sfax et Gabes.

Une présence internationale et une vision ambitieuse

GAC s’est implanté sur les marchés globaux en établissant des centres de recherche et de design dans des hubs stratégiques, en Californie avec un centre de recherche et développement dans la Silicon Valley, axé sur les technologies de pointe, et à Milan avec un centre de design, combinant créativité italienne et innovation technologique.

Le slogan de Gac, «When Craftsmanship Meets Technology» (Quand le savoir-faire rencontre la technologie), reflète son engagement à marier tradition artisanale et innovation.

Gac en Tunisie : un nouveau chapitre

Introduit en 2021 avec les modèles GA4, GS3, et GS4, Gac a immédiatement séduit le public tunisien grâce à la robustesse, à la modernité et à la faible consommation de ses véhicules. Ces modèles ont également attiré l’intérêt des Tunisiens résidant à l’étranger, qui ont commencé à les importer pour leurs retours définitifs.

Pour répondre à cette demande, Asian Auto a mis en place un réseau moderne comprenant un showroom principal au Kram; un réseau initial formé d’agences 3S à Sousse, Sfax et Gabes, qui sera étendu dans le futur; des ateliers ultra-modernes dans la banlieue sud et un approvisionnement constant en pièces de rechange, soutenu par une équipe formée à Guangzhou.

Une soirée de lancement remarquable

Asian Auto a créé un véritable événement original pour le lancement de la nouvelle gamme Gac Motor en Tunisie : une approche centrée sur le client – l’expérience utilisateur au cœur du concept.

Pour la première fois en Tunisie, les deux modèles phares de Gac Motor n’ont pas été présentés par des représentants de la marque ou du concessionnaire, mais par leurs clients eux-mêmes. Cette approche unique s’inscrit dans une logique d’authenticité et de transparence.

Dans une démarche novatrice, Asian Auto a orchestré une prévente avant le lancement officiel, permettant à des clients réels de partager leurs témoignages. Deux parmi eux ont raconté leur expérience de conduite, illustrant naturellement les atouts des véhicules. Sur scène, les modèles immatriculés témoignaient de cette réalité, renforçant le lien émotionnel entre la marque et ses futurs clients.

Un concept artistique inédit et spectaculaire

Le lancement a été sublimé par une mise en scène artistique originale. Parmi les moments forts, un flashmob, où une cantatrice tunisienne est apparue par surprise au milieu de la foule pour interpréter un morceau de musique tunisienne réarrangée, mêlant tradition et modernité.

Un tableau musical original : d’un côté, un DJ moderne, symbole de la technologie avancée, du rythme sportif et du design futuriste; de l’autre, un orchestre symphonique d’une vingtaine de musiciens, symbole de l’élégance, de la sécurité et de la sérénité. Ensemble, ils ont créé un dialogue musical synchronisé dans un cadre féérique, transportant les invités dans une expérience sonore et visuelle immersive.

Des échanges en musique live : chaque étape de la soirée a été accompagnée de fonds sonores joués en direct, renforçant l’impact émotionnel de l’événement.

Une finale magistrale avec Dhafer El Abidine

La soirée a atteint son apogée avec l’apparition surprise de Dhafer El Abidine. La star internationale a captivé l’audience par son charisme et sa présence, incarnant parfaitement les valeurs d’excellence, d’élégance et de modernité portées par la marque.

Lancement des modèles Gac Emkoo et Emzoom en Tunisie

Connu comme un SUV Pionnier Technologique, l’Emkoo illustre parfaitement l’engagement de Gac Motor envers l’innovation et le design futuriste. Ce SUV 5 places est, à la fois, familial, intemporel et à la pointe de la technologie. Il présente des caractéristiques impressionnantes.

Technologie avancée : écran tactile intelligent de 10,1 pouces proposée sous un OS de dernière génération et le système Adas d’assistance à la conduite avancés niveau 2, permettant une sécurité optimale pour les occupants et les piétons :

Caméra HD dynamique à vision 360°

6 Airbags

Assistance hydraulique au freinage (HBA)

Renforcement hydraulique du freinage (HBB)

Compensation de défaillance du booster hydraulique (HBC)

Frein de stationnement électronique (avec fonction Autohold)

Contrôle de maintien en côte (HHC)

Contrôle de descente (HDC)

Système de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)

Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) avec assistant de croisière intégré (ICA)

Freinage d’urgence autonome (AEB)

Freinage automatique d’urgence avec protection des usagers vulnérables de la route (AEB-VRU)

Avertissement de collision frontale (FCW)

Assistant de circulation en embouteillage (TJA)

Assistance au maintien de la trajectoire (LKA) et avertissement de sortie de voie (LDW)

Assistance aux feux de route (HMA)

Ces options confirment que le modèle Emkoo met l’accent sur la sécurité active et passive pour garantir une expérience de conduite sereine et sécurisée.

Performances remarquables : moteur 1.5L turbo délivrant 170 chevaux et 250 Nm de couple pour 9 CV fiscaux, associé à la technologie GMC2.0 pour une conduite puissante et économique.

Design audacieux : des lignes aérodynamiques dynamiques, des feux arrière en forme de sabre laser, des jantes en 19’’et un intérieur spacieux doté d’un éclairage d’ambiance LED RGB. L’ouverture intuitive des portes (poignées de porte escamotables) ainsi que celle du coffre permettent une facilité d’accès.

Récompenses internationales : lauréat des prix « Best Bodywork » et « Best Workmanship » décernés par le China Automotive Technology Research Center.

Le Emkoo est proposé au prix de 118 900 DT TTC.

L’Emzoom est un Suv sportif, audacieux et ultra sûr. Il incarne une puissance brute associée à une élégance futuriste. Avec ses lignes affûtées et ses courbes sculptées, il attire immédiatement le regard et impose sa présence sur la route.

Design extérieur : agressivité et modernité dans ses deux versions

Face avant audacieuse : Une calandre imposante et des phares LED acérés en forme de flèches confèrent au véhicule une allure agressive et résolument sportive. Le kit R de la version R Style le rend encore plus musclé

Profil dynamique : Des lignes aérodynamiques accentuées par des arches de roues musclées et des jantes alliage de grand diamètre, qui renforcent son caractère racé : 18’’ sur la version GL , 19’’ sur la R Style

Détails sportifs : Spoilers, diffuseurs et extracteurs d’air parfaitement intégrés soulignent son esprit de performance.

Performances sportives

Sous son capot, un moteur turbo 1.5 produisant 170 CV , 9 Cv déchaîne toute sa fougue, délivrant une accélération fulgurante et une conduite précise grâce à des suspensions réglées pour offrir une tenue de route exceptionnelle. Intérieur : Ambiance futuriste : Sièges sports enveloppants, tableau de bord numérique haute résolution et éclairage d’ambiance personnalisable pour une expérience immersive.

Technologie avancée : systèmes d’infotainment ultra-connectés, commandes vocales, et fonctionnalités axées sur la performance telles que des modes de conduite personnalisables. En plus des 3 modes de conduite sur la version GL, Normale, Eco et Sport, le mode Sport+ sur la version R style permet de changer le son du moteur grâce à un bouton Active Sound Sport. Et un cockpit axé sur le conducteur avec un affichage digitale étendu, une fixation smartphone verticale, une rechargé sans fil pour smartphones, un système son DTS de haute qualité sonore.

Sécurité de pointe et conduite en toute confiance : le Gac Emzoom redéfinit les standards de la sécurité automobile avec une gamme complète de technologies avancées conçues pour protéger les occupants, prévenir les accidents, et améliorer le confort de conduite.

Conduite autonome de niveau 2 : une assistance avancée pour des trajets plus sûrs et moins fatigants, incluant le maintien de la trajectoire et le contrôle adaptatif de la vitesse.

Avertissement de collision avant + freinage d’urgence automatique : détection des risques de collision et intervention automatique pour éviter ou atténuer les impacts.

Reconnaissance des panneaux de signalisation.

Adaptive Cruise Control (Régulateur de vitesse adaptatif) : Ajuste automatiquement la vitesse pour maintenir une distance sécurisée avec le véhicule devant.

Technologies d’assistance au stationnement.

Caméra 360° avec affichage dynamique.

Détecteurs de proximité avant et arrière Parking automatique : Le véhicule se gare lui-même, simplifiant les stationnements les plus complexes.

La version Emzoom GL est commercialisée au prix de 105 900 DT TTC et pour la version R Style 108 900 105 900 DT TTC.

