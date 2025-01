Décès du traducteur tunisien Karim Gammoudy

La famille littéraire tunisienne est en deuil après l’annonce du décès de Karim Gammoudy, traducteur et libre penseur, survenue soudainement. C’est l’écrivaine Nesrine Meddeb qui a partagé la triste nouvelle sur sa page Facebook, exprimant sa profonde douleur.

Karim Gammoudy, qui vivait aux Pays-Bas, a marqué les esprits par son travail exceptionnel de traduction, notamment de ‘‘Zerîet Iblis’’, le roman de Nesrine Meddeb. Il n’était pas seulement un traducteur talentueux, mais aussi un homme qui se revendiquait comme libre penseur, un terme qu’il aimait utiliser pour décrire son approche de la vie et du monde. Il incarnait une quête constante de vérité, de liberté intellectuelle et une profonde indépendance de pensée. Ses travaux littéraires, ainsi que sa personnalité, étaient guidés par des principes de rigueur et d’ouverture.

Dans son message de condoléances, Nesrine Meddeb a écrit : «Karim n’était pas seulement un collègue ou un traducteur, il était un ami très cher, un homme dont l’esprit libre et critique a laissé une marque indélébile sur tous ceux qui l’ont connu. Sa passion pour la culture tunisienne et pour la liberté de pensée étaient omniprésentes dans son travail et dans sa vie.»

Diplômé en droit et en en langue et littérature française de la Vrije Universiteit Amsterdam (1980-1991), Karim Gammoudy a dirigé le département de français du Milton Peter College (2006 – 2008), avant de fonder sa propre société Gammoudy Language Services aux Pays-Bads en 2008.

Les témoignages affluent de toutes parts, rendant hommage à un homme profondément humain, engagé et passionné. Pour ses proches et collègues, Karim était un être exceptionnel, dont la bienveillance, l’intelligence et l’indépendance d’esprit ont marqué chacun de ses projets.

À travers ses traductions, Karim Gammoudy a non seulement enrichi la littérature tunisienne, mais il a également offert à un public international l’accès à des voix tunisiennes précieuses. Son travail continuera de vivre et d’inspirer les générations futures, tout comme son exemple d’engagement envers la pensée libre et la recherche de sens.

En ces moments de deuil, nous adressons nos sincères condoléances à sa famille, ses proches et à tous ceux qui ont eu l’honneur de croiser son chemin.

Qu’Allah l’accueille dans Sa miséricorde infinie et accorde patience et réconfort à ses proches. إنا لله وإنا إليه راجعون.

Djamal Guettala