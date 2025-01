Monia Ben Hamouda lauréate du Prix Maxxi Bvlgari

L’artiste figurative et sculptrice tuniso-italienne Monia Ben Hamouda est la lauréate de la quatrième édition du Prix Maxxi Bvlgari, avec son œuvre intitulée ‘‘Theology of Collapse (The Myth of Past) I-X (2024)’’ qui entre ainsi dans la collection permanente Maxxi.

Le jury international a choisi de récompenser cette artiste née à Milan en 1991, «pour sa capacité à intervenir sur l’espace muséal et à interagir avec les matériaux, en intégrant l’utilisation des technologies contemporaines et traditionnelles». Mais aussi «pour la détermination et la rigueur dans le travail qui marque une nette évolution dans sa recherche artistique» et «pour avoir profondément abordé l’effondrement de notre époque à travers une approche inhabituelle et évocatrice», lit-on dans un communiqué du Prix Maxxi Bvlgari.

L’œuvre primée, qui se distingue par un langage visuel plein de symbolisme culturel et rituel, est composée de dix panneaux de fer découpés au laser avec des motifs inspirés de la calligraphie islamique et des décors des mosquées. Les dalles, peintes avec des épices dont du paprika, de l’hibiscus et de la cannelle, sont installées sur le mur du fond de la galerie, créant un effet d’effondrement qui évoque la fragilité des identités contemporaines.

‘‘Theology of Collapse’’participeà l’exposition du Prix Maxxi Bvlgari, organisée par Giulia Ferracci, aux côtés des œuvres in situ spécialement conçues et créées pour cette occasion: ‘‘Juroom Naar’’ de Binta Diaw et ‘‘Assenzahah. Essenzahah (2024)’’ de Riccardo Benassi.

La grande nouveauté de cette quatrième édition du prix, souligne le communiqué, a été la mention spéciale du meilleur projet numérique décernée à Roberto Fassone (Savigliano, 1986) dans le cadre du Prix Maxxi Bvlgari pour l’art numérique, pour son projet artistique ‘‘Et We Thought (2021)’’, une production Sineglossa.

La cérémonie de remise des prix a eu lieu vendredi 17 janvier dans la salle Carlo Scarpa du Maxxi en présence d’Emanuela Bruni, conseillère régente de la Fondation Maxxi, Monia Trombetta, directrice par intérim de Maxxi Arte, Laura Burdese, directrice générale adjointe de Bvlgari, Aliza S. Wong, directeur de l’American Academy de Rome et Giulia Ferracci, commissaire de l’exposition et membres du jury international.

Né en 2001 sous le nom de Prix du Jeune Art, à partir de l’édition 2018, il est devenu le Prix Maxxi Bvlgari, renforcé grâce au précieux soutien de Bvlgari, une maison qui est un emblème de l’excellence italienne depuis plus de 140 ans. Le prix constitue le noyau fondateur de la collection d’art Maxxi et, au fil des années, a été une rampe de lancement importante pour de nombreux artistes, valorisant leurs expressions artistiques innovantes et expérimentales.

L’annonce du lauréat du Prix Maxxi Bvlgari a été l’occasion de présenter la nouvelle bourse Bvlgari American Academy in Rome, en collaboration avec Maxxi et le Whitney Museum.

Monia Ben Hamouda a en effet eu la précieuse opportunité de participer à une résidence artistique au siège de l’American Academy, aux côtés de l’artiste sélectionné par la prestigieuse Biennale de Whitney.

D’après Ansamed.