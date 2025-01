Le Rio : Projection-débat du film « Aïcha » de Mehdi Barsaoui

Le Ciné-Club de Tunis‎ organise une projection-débat du film « Aïcha » de Mehdi Barsaoui, programmée pour le mercredi 29 janvier à 18 heures à l’espace Le Rio.

« Aïcha », qui sortira dans les salles tunisiennes à partir de mercredi 22 janvier 2025, est le deuxième long-métrage de Mehdi Barsaoui et a déjà remporté des prix à l’internationale : D’abord primé à la Mostra de Venise 2024 puis plus récemment à la 39e édition du Festival international du Film de Mar del Plata, où il a décroché le Prix « Signis » du meilleur film de la compétition.

« Aïcha » de Mehdi Barsaoui avec Nidhal Saadi, Fatma Sfar, Yassmine Dimassi, Hela Ayed, Med Ali Ben Jemaa et Sawsen Maalej.

Synopsis :

Aya, la vingtaine, vit encore chez ses parents dans le sud de la Tunisie et se sent prisonnière d’une vie sans perspectives. Un jour, le minibus dans lequel elle fait quotidiennement la navette entre sa ville et l’hôtel où elle travaille s’écrase. Seule survivante de l’accident, elle réalise que c’est peut-être sa chance de commencer une nouvelle vie. Elle se réfugie à Tunis sous une nouvelle identité, mais tout est bientôt compromis lorsqu’elle devient le principal témoin d’une bavure policière.