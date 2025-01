Manouba : Deux morts dans un accident de la route

Deux hommes sont morts hier soir dans un accident de la route survenu au niveau de Zounaf à Oued Ellil relevant du gouvernorat de La Manouba.

Les corps des victimes âgées de 33 et et 37 ans ont été transportés à l’hôpital et une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances et les responsabilités dans ce drame.

Dans un communiqué publié ce mardi 21 janvier 2025, la Protection civile a précisé qu’une femme grièvement blessée à la tête a été transportée à l’hôpital Charles Nicolle à Tunis.

Y. N.