Digital Tunisia accompagne les entreprises au Sénégal et en Mauritanie  

Stecia International a annoncé, dans un communiqué publié le lundi 20 janvier 2025, le lancement de Digital Tunisia, un programme ambitieux destiné à soutenir l’internationalisation des entreprises tunisiennes des secteurs de l’agritech, de la healthtech et de l’edtech.

Ce programme, lancé en partenariat avec le projet Qawafel mis en œuvre par Expertise France et financé par l’Agence Française de Développement (AFD), vise à faciliter l’accès des entreprises tunisiennes aux marchés du Sénégal et de la Mauritanie, tout en renforçant les partenariats entre les écosystèmes entrepreneuriaux des trois pays.

La première phase de ce programme, qui vient de démarrer, se concentrera sur le secteur de l’agritech. Elle permettra de sélectionner cinq entreprises tunisiennes innovantes dans ce domaine et de les accompagner dans leur préparation pour pénétrer le marché sénégalais.

Ces entreprises bénéficieront d’un encadrement sur mesure, de formations spécifiques et de conseils pratiques pour réussir leur internationalisation. Une mission de prospection au Sénégal, incluant des rencontres avec des partenaires locaux, est prévue pour mai 2025.

La deuxième phase du programme sera dédiée aux secteurs de la healthtech et de l’edtech. Six entreprises tunisiennes évoluant dans ces domaines seront sélectionnées pour se préparer à une mission de prospection et à des rencontres B2B sur le marché mauritanien.

Cette mission se déroulera en octobre 2025 et vise à explorer les opportunités d’exportation et de partenariats pour les entreprises tunisiennes en Mauritanie.

Digital Tunisia s’inscrit dans une dynamique de coopération régionale et vise à dynamiser les échanges commerciaux et les synergies entre les entrepreneurs de la Tunisie, du Sénégal et de la Mauritanie. Ce programme contribue à l’essor de l’innovation technologique dans la région, tout en favorisant une meilleure intégration des entreprises tunisiennes dans les marchés d’Afrique de l’Ouest.

Les entreprises intéressées peuvent d’ores et déjà postuler pour la sélection de la première phase dédiée à l’agritech.

Pour plus d’informations sur le programme ou pour soumettre une candidature, veuillez visiter le site de Stecia.

Stecia International est une organisation dédiée à l’accompagnement des entreprises tunisiennes dans leur démarche d’internationalisation et d’innovation. En collaborant avec des partenaires stratégiques, le cabinet de conseil fondé en 2011 par Walid Gaddas œuvre pour la compétitivité des entreprises tunisiennes à l’échelle mondiale.

