« African Momentum » à Davos : La Tunisie aspire à un avenir meilleur pour les peuples africains

Dans le cadre de sa participation au Forum économique mondial de Davos, Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, a pris part ce mardi 21 janvier 2025, à un séminaire organisé dans le cadre des activités du Forum de Davos sous le titre « African Momentum » avec la participation d’un groupe de Ministres des Affaires étrangères Africains.

Il a souligné l’engagement historique de notre pays à défendre les intérêts vitaux du continent africain, auquel la Tunisie a donné son nom, et à renforcer son rôle dans les postes de décision au niveau international, afin de réaliser un avenir meilleur pour les peuples africains et leurs générations futures, de sorte que le continent prenne la place qu’il mérite dans la gouvernance mondiale compte tenu des ressources humaines et naturelles dont il est doté.

Le Ministre a également passé en revue les initiatives de notre pays visant à consolider sa dimension africaine et à développer des relations de coopération avec les blocs régionaux et les différents pays qui souhaitent élever ces relations au niveau d’un véritable partenariat fondé sur les principes d’égalité, de respect mutuel, de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays du continent et de bénéfices réciproques.

Les Ministres participants ont appelé de leurs vœux « l’Afrique que nous voulons » telle qu’elle a été imaginée par les pères fondateurs, soulignant que cet objectif ne pourra être atteint que lorsque le monde sera plus équilibré et plus juste dans les relations internationales, en tenant compte des attentes et des aspirations des pays en développement et de leurs peuples, sur la base du respect des valeurs d’intégration, de solidarité, de coopération et de partenariat solidaire, du partage des connaissances et de la maîtrise des outils et des mécanismes du progrès technologique et scientifique pour faire face aux défis actuels.

Communiqué