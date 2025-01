« Fatma Ben Saïdane : Les secrets d’une carrière d’exception » (Programme du 22 janvier)

Dans le cadre de la série de projections et rencontres intitulée « Fatma Ben Saïdane : Les secrets d’une carrière d’exception », la Cinémathèque tunisienne a annoncé le programme du mercredi 22 janvier 2025.

Une rencontre avec Fatma Ben Saïdane, intitulée « Maîtriser l’Art de l’Interprétation » est prévue à 18h30 (Modération : Najoua Zouhair) et sera suivie par une projection du film « EL JAIDA » de Salma Baccar (2017)

Synopsis : Quatre femmes se retrouvent à Dar Joued dans les années 50, huit mois avant l’indépendance. D’âges et de conditions sociales différents, elles sont condamnées à cohabiter ensemble en subissant l’autorité et les injustices de leur geôlière. Elles vont partager souvenirs du monde extérieur, joie, émotions et détresse de leur quotidien.

Notons que ces projections et rencontres mettant en lumière la carrière exceptionnelle de Fatma Ben Saïdane, se poursuivront jusqu’au 1er février 2025.