Doc House : « Green Docs », soirée spéciale dédiée à l’environnement à El Teatro

Doc House a annoncé la date et le lieu de la projection en avant-première de 6 courts métrages documentaires sur l’environnement dans le cadre de projet « Green Docs ».

Doc House qui a également dévoilé l’affiche officielle de l’avant-première « Green Docs », rappelle que ce rendez-vous est dédié à la célébration du documentaire et des enjeux environnementaux en Tunisie

Le rendez-vous est donné pour le 27 Janvier 2025 à 19h à l’espace El Teatro : Nous avons le plaisir de vous présenter les récits captivants de 6 réalisateurs et réalisatrices talentueux·euses… Ne manquez pas cette belle opportunité de célébrer l’art du documentaire et de sensibiliser aux défis écologiques d’aujourd’hui.

Films présentés :

🎥 Hazar Abbassi : MERdum

🎥 Mirvet Kammoun : Art of the Earth

🎥 Abdallah Yahia : Cicatrice

🎥 Haythem Mghuirbi : The Water Man

🎥 Houcem Slouli : A Destiny with Exile

🎥Rami Jarboui: L’archipel.

🎟️ Entrée gratuite.

Doc House – Tunisie est une organisation indépendante à but non lucratif fondée en 2018. Elle œuvre à promouvoir la production, la distribution et le réseautage professionnel liés au documentaire en Tunisie et en Afrique du Nord.