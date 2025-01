‘‘Bled al Abar’’, un projet de valorisation des puits dans le désert tunisien

‘Bled El Abar’’ (‘‘Le pays des puits’’) est un projet d’exposition et de réparation de puits dans le désert tunisien. Il est porté par le Laboratoire d’architecture de Mounir Ayoub et Vanessa Lacaille, en partenariat avec l’architecte Hamed Kriouane et le 32 Bis.

Ce projet, intitulé en allemand ‘‘Land der Brunnen’’, est une collaboration entre l’Institut français de Tunisie (IFT) et le Goethe-Institut Tunis. Il figure parmi les 31 projets lauréats du Fonds culturel franco-allemand (FCFA) pour l’année 2025.

Ce projet associe une exposition et des actions concrètes sur le terrain, principalement axées sur la réhabilitation des puits dans le désert tunisien. Il vise à restaurer ces infrastructures vitales pour les communautés locales tout en sensibilisant le public à la richesse culturelle et historique de ces territoires, menacés aujourd’hui par les crises climatiques, économiques et migratoires.

‘‘Le pays des puits’’ s’inscrit dans une démarche globale de valorisation du patrimoine hydraulique et de soutien aux communautés locales, en mettant l’accent sur la préservation des ressources en eau et les savoir-faire traditionnels liés à leur gestion dans le désert tunisien.

Témoins de l’adaptation continue des populations aux défis environnementaux, les puits ont joué un rôle essentiel dans l’histoire d’approvisionnement en eau en Tunisie, notamment dans les régions arides et semi-arides.

Dès l’Antiquité, les habitants ont mis au point des techniques traditionnelles pour extraire l’eau souterraine, garantissant ainsi leur approvisionnement en eau.

Doté d’une roue à eau (noria) actionnée par un dromadaire, le puits Bir Barrouta à Kairouan, qui constitue l’un des plus anciens puits en Tunisie, est un exemple édifiant de l’ingéniosité de la population pour accéder à une ressource précieuse dans un environnement difficile.

Retenu, parmi les 31 projets issus de 30 pays, par la commission de sélection du Fonds culturel franco-allemand, ‘‘Bled al Abar’’ s’inscrit dans la thématique 2025 ‘‘Vers un nouveau monde’’, invitant à réfléchir au rôle des arts, de la culture et des idées pour comprendre l’importance et la complexité des mutations actuelles, et pour réinventer des modes d’action face à des nombreux enjeux notamment de la transition écologique et de la question identitaire.

Le Fonds culturel franco-allemand, institué en 2003, a pour objectif d’encourager et de soutenir des initiatives de coopération culturelle conduites dans des pays tiers par les réseaux diplomatiques et culturels français et allemands, en étroite collaboration avec des acteurs culturels locaux.

Les projets soutenus relèvent de domaines variés: arts visuels, arts numériques, arts de la scène, design, mode, architecture, théâtre, cinéma, audiovisuel, nouveaux médias, débats d’idées, littérature, etc.

Fondé en 2013 par les deux architectes Mounir Ayoub (Tunisie) et Vanessa Lacaille (France), le Laboratoire d’architecture, actif en Europe et en Afrique, travaille sur des projets d’architecture, de paysage, des études de territoires ainsi que des projets éditoriaux et curatoriaux.

Lauréat des Albums des Jeunes Architectes et Paysagistes en 2014, prix européen de la jeune création architecturale et paysagère, le Laboratoire d’architecture a remporté en 2016 le concours Europan en Suisse.

En 2021, Vanessa Lacaille et Mounir Ayoub étaient les curateurs du Pavillon suisse de la 17e Biennale d’architecture de Venise.

D’après Tap.