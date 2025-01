Vient de paraître : Trump, Musk et les algorithmes du chaos   

Le journaliste Mehdi Kattou vient de publier un livre intitulé ‘‘L’algorithme du chaos’’, un essai sociopolitique qui explore le chaos numérique qui a déferlé en silence sur le monde.

Ce livre a paru à la veille de l’investiture de Donald Trump et dans un contexte marqué par les frasques d’un Elon Musk, patron du réseau social X, plus hystérique que jamais.

L’auteur y raconte comment les Big Techs ont remodelé notre quotidien où l’intermédiation algorithmique est devenue hégémonique.

«Les environnements numériques se sont infiltrés partout où un marché existait, y compris dans l’industrie de l’opinion et de la politique», affirme Kattou qui ajoute : «Croire en une philanthropie digitale serait naïf : les réseaux sociaux jouent un rôle central dans les dysfonctionnements politiques».

La manière dont le réseau X a récemment contribué à l’élection de Trump et les ingérences de son patron dans les affaires politiques de l’Allemagne et de la Grande-Bretagne où il soutient tapageusement la montée de l’extrême droite xénophobe et raciste en est la parfaite illustration. Et on n’est qu’au début d’une ère où la vérité va être noyée sous des tonnes de mensonges outrageusement diffusés par des réseaux sociaux de plus en plus mercantiles et irresponsables.

À travers les chapitres, se dessine une réalité troublante : la marchandisation de l’influence sociale et l’essor du capitalisme de surveillance, qui ont profondément ébranlé la démocratie. «Dans ce paysage numérique, la promesse d’émancipation s’est transformée en un instrument de contrôle et de propagande. La crise dépasse les simples enjeux électoraux ou la montée du populisme : elle fragilise les institutions, érode la confiance publique et conduit à une véritable déconstruction démocratique et sociale», souligne Kattou dans son quatrième ouvrage où il présente une cartographie des facteurs à l’origine de ce chaos, qu’il illustre avec des épisodes marquants. «Imaginer que ces dysfonctionnements sont passagers serait illusoire. Loin d’être un simple réquisitoire, cet essai est un appel à mesurer l’ampleur de la menace, à prendre conscience de la polarisation croissante des sociétés, de débats publics gangrenés par la désinformation et d’une ère de post-vérité alarmante», souligne encore l’auteur. Qui avertit : «Face au pouvoir tentaculaire des Big Techs, l’indignation ne suffit plus. Législation, sensibilisation, éducation, réorganisation des institutions, reconfiguration des modes de scrutin : chaque aspect doit être repensé pour faire face à ce fléau».

Ce livre se veut un outil pour comprendre, appréhender et agir face à des réseaux qui nous entraînent tous dans ce tourbillon numérique.

