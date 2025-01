Kenenti, la startup tunisienne qui redonne vie aux chaussures usagées

Au cœur de La Goulette, banlieue balnéaire historique de Tunis, la startup Kenenti révolutionne le concept de mode durable en proposant des services de restauration, de personnalisation et de nettoyage de chaussures et sacs usagés. Vidéo.

Fondée en 2020 par Chérif Zaroui, créateur de 30 ans, l’entreprise se démarque par son approche écologique et innovante de l’industrie de la mode.

L’inspiration de Kenenti est née pendant la crise sanitaire mondiale, lorsque Zaroui a décidé de transformer sa passion pour le design en un projet concret.

En Tunisie, on estime qu’environ 3 à 4 millions de paires de chaussures sont jetées chaque année. Face à ce constat alarmant, Zaroui a vu une opportunité : «Nous pensions donner une valeur ajoutée à ces chaussures, alors nous les avons restaurées», a-t-il déclaré à l’agence italienne Ansamed.

Aujourd’hui, Kenenti compte une équipe de onze artistes qui travaillent ensemble pour redonner vie à des chaussures et des sacs autrement destinés aux déchets.

Utilisant des tissus, des lacets et du cuir récupérés auprès de diverses usines, l’entreprise propose des produits uniques et personnalisés.

Impact positif sur la communauté et l’environnement

Basma Ben Ayadi, l’une des artistes de l’atelier, est fière de son expérience et se dit «heureuse de pouvoir redonner de la valeur à des pièces qui ont perdu de leur éclat au fil des années».

Les débuts de Kenenti n’ont pas été sans obstacles, notamment en raison de la pandémie qui a limité l’accès aux matières premières, mais Zaroui a transformé ce défi en opportunité, en développant en interne une peinture résistante à l’eau et à la chaleur, réduisant ainsi la dépendance aux importations coûteuses. Cette innovation a permis à l’entreprise de vendre également la peinture à d’autres artistes et artisans locaux.

L’initiative de Kenenti promeut non seulement la durabilité environnementale, mais offre également aux consommateurs un moyen de renouveler leur garde-robe sans acheter de nouveaux articles. Des clients comme Rada Gabsi apprécient cette approche : «Pour des sacs comme le mien, qui sont assez chers, je pense qu’il vaut mieux leur donner une nouvelle vie plutôt que de les jeter».

Kenenti a été récompensé pour sa contribution à l’économie circulaire en Tunisie, remportant le prix du meilleur projet dans ce secteur lors du dernier Sommet de la Francophonie.

Tournée vers l’avenir, l’entreprise prévoit d’élargir sa gamme de produits en créant des chaussures, des sacs et des portefeuilles à partir de chutes de cuir récupérées dans des usines et ateliers locaux. Cette vision s’aligne sur la philosophie de la «slow fashion», promouvant des pratiques durables dans l’industrie de la mode, avec un impact positif sur l’environnement et la communauté.