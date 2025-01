RFR : Inauguration de la ligne D reliant Tunis à Gobaâ (Photos)

Le ministère du Transport a annoncé l’inauguration, ce samedi 25 janvier 2025, de la ligne D du réseau ferroviaire rapide (RFR) reliant Tunis à Gobâa.

La ligne D du réseau ferroviaire rapide du Grand Tunis comprend au total sept stations : Tunis Barcelone, Mellassine, Raoudha, Le Bardo, Bortal, Manouba, El-Bortokal, Gobâa 1 et Gobâa 2 fait suite à un accord moyennant un coût de 1360 millions de dinars(MD), avec une contribution de 40% de l’État tunisien et 60% couverts par un cofinancement de la Banque Européenne d’investissement (BEI), l’Agence Française de développement (AFD), la Banque Allemande pour le développement (KFW) et un don de 28 MD de l’Union Européenne (UE).

Après les tests techniques et les essais, la ligne D est désormais opérationnelle après son inauguration officielle ce jour, notamment en présence du ministre des Transports Rachid Amri et l’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie Giuseppe Perrone et l’ambassadrice de France à Tunis Anne Guéguen.

