Exposition à Marseille : Les Chibanis, une génération sans histoire

L’exposition ‘‘Chibanis, Chibanias : portraits d’une génération sans histoire ?’’, présentée du 7 janvier au 1er mars 2025 à la Bibliothèque de l’Alcazar à Marseille, rend hommage aux travailleurs maghrébins venus en France après la Seconde Guerre mondiale.

Ces hommes, surnommés «chibanis» (Vieux), ont joué un rôle crucial dans la reconstruction du pays, mais leur histoire a souvent été négligée.

À travers 42 portraits en noir et blanc, le photographe Abed Abidat capte la dignité, la souffrance et la résilience de ces travailleurs qui, bien que considérés comme temporaires, sont restés pour construire la France. Ces images sont accompagnées des témoignages d’Azouz Begag, écrivain et sociologue, qui raconte les vies marquées par l’exil, l’isolement et les difficultés d’intégration.

Arrivés en France dans les années 1950-1960 pour combler le manque de main-d’œuvre, ces hommes ont souvent été logés dans des conditions précaires, séparés de leurs familles, et ont dû lutter pour leurs droits. Leur histoire soulève des questions sur l’intégration, la mémoire collective et le traitement des immigrés dans l’histoire de la France.

L’exposition ‘‘Chibanis, Chibanias’’ est une invitation à réfléchir sur la place de ces hommes dans la société française et à rendre hommage à une génération essentielle, mais trop longtemps oubliée.

Djamal Guettala