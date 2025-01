Succès pour la course de montagne Veneria Trail à Medjez El Beb

Environ 700 athlètes venus de Tunisie, de France et d’Algérie ont pris part, dimanche 26 janvier 2025, à la première édition du semi-marathon et course de montagne Veneria Trail à Medjez El Beb dans le gouvernorat de Béja.

Un événement organisé par Amal, l’association sportive féminine de Medjez El Bab, sous l’égide de la Fédération tunisienne d’athlétisme (FTA), composé de deux courses : la première un semi-marathon de 23 km à travers les montagnes et les espaces verts, avec départ de Toukaber et passage par Chaouch, Jebel Zaouia et Ksar Cheikh.

La seconde, une randonnée de 8 km sur un sentier touristique à travers champs et collines de Chaouch et Toukaber.

Hatem Ouertani, président de l’Association sportive féminine Amal, a déclaré à l’agence Tap combien il était fier de la réussite de cet événement sportif et touristique, qui a attiré 700 participants venus de toute la Tunisie et de l’étranger. Ouertani a souligné que cet événement contribue à promouvoir les régions de Chaouch, Toukaber et leurs environs en tant que destinations touristiques, tout en mettant en valeur la beauté des collines et des forêts locales.

Plusieurs participants au marathon, notamment venus de La Marsa, Sousse, Bizerte et d’Algérie, ont déclaré avoir découvert des zones forestières et montagneuses d’une beauté exceptionnelle grâce à ce marathon unique et avoir été séduits par les paysages naturels luxuriants qui jalonnent le parcours.

Les régions de Toukaber, Chaouch, Ksar Cheikh et Jebel Zaouia, situées à environ 60 km de la capitale Tunis, se caractérisent par une vaste forêt naturelle avec des arbres comme le pin d’Alep et l’arbousier, et par la présence de ruines historiques comme Tombes puniques et autres monuments.