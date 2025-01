La Tunisie veut produire 550 000 quintaux de semences sélectionnés en 10 ans

La Tunisie prévoit de produire 550 000 quintaux de semences sélectionnées au cours des dix prochaines années dans le cadre d’une initiative visant à renforcer la sécurité alimentaire et la résilience au changement climatique.

Ce projet exploite des variétés de semences innovantes et des mécanismes de mise à l’échelle au sein du système de production SeedSyst.

«Malgré les efforts en cours pour soutenir la production locale de semences, la dépendance aux importations reste un défi important», a déclaré le ministre de l’Agriculture, Ezzeddine Ben Cheikh, lors d’un atelier scientifique axé sur les progrès du projet de recherche et développement intitulé «Améliorer la sécurité alimentaire et la résilience climatique en Tunisie à travers systèmes innovants de semences de blé et mécanismes de mise à l’échelle (SeedSyst)», le 23 janvier 2025.

Le ministre a souligné que le secteur agricole tunisien est confronté à des difficultés complexes en raison de la variabilité climatique et des changements géopolitiques mondiaux, qui ont perturbé les chaînes d’approvisionnement et augmenté les prix des denrées alimentaires et des intrants agricoles.

Organisé par l’Institut national de recherche agronomique de Tunis (Inrat), l’atelier, ayant pour thème «La filière semencière de blé en Tunisie : diagnostic et pistes d’amélioration», avait pour objectif d’évaluer l’état de la filière des semences céréalières sélectionnées et d’explorer des stratégies pour son développement, basées sur les résultats du projet. L’objectif ultime est de garantir aux agriculteurs l’accès à des semences de haute qualité susceptibles d’améliorer la productivité céréalière et de renforcer la sécurité alimentaire nationale.

Le projet SeedSyst vise à fournir des variétés de semences de classe mondiale, à favoriser la collaboration entre les secteurs public et privé et à établir des plateformes d’innovation pilotes pour faire progresser le secteur.