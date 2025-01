Confirmation de la présence de la loutre eurasienne en Tunisie (Vidéo)

L’Association tunisienne de la faune sauvage (ATFS) a annoncé avoir réussi à filmer une loutre eurasienne en Tunisie, confirmant que cette espèce est toujours présente dans la zone humide de Garâa Sejnane, dans le gouvernorat de Bizerte et dans le port de Tabarka, dans le gouvernorat de Jendouba, malgré les nombreuses menaces environnementales auxquelles elle est confrontée. Vidéo.

L’ATFS a été missionnée pour réaliser un recensement de la faune de la zone humide Ramsar de Garâa Sejnane dans le cadre du projet Restore Now, géré par WWF Afrique du Nord, qui vise à améliorer la gestion et la conservation des espèces d’eau douce menacées, les pratiques agricoles durables et l’efficacité de l’eau d’irrigation et en apprendre davantage sur la conservation de la biodiversité et la gestion durable sur les sites des projets.

Le bureau Afrique du Nord du WWF a lancé un appel aux différentes associations de la société civile tunisienne pour la protection de la biodiversité de Gâraa Sejenane, notamment concernant la population de loutre eurasienne, espèce adaptée à la vie semi-aquatique et en grave danger d’extinction.

Cette espèce est intensément chassée pour sa fourrure et sa viande, mais aussi parce que ce «mangeur de poisson» est considéré comme un concurrent par les pêcheurs. Sa persécution a ensuite été exacerbée par la dégradation des habitats naturels, l’épuisement des systèmes d’eau et la pollution chimique.

D’après ANSAmed.