Tunisie : pas de surveillance électronique des examens nationaux

«Aucun communiqué n’a été émis concernant la mise en place d’un système électronique pour surveiller les examens nationaux», a affirmé le ministère de l’Éducation dans un communiqué publié dans la soirée du samedi 8 février 2025.

Le ministère réagissait ainsi à un faux communiqué diffusé sur les réseaux sociaux affirmant qu’un dispositif électronique de monitoring serait prochainement déployé pour surveiller les examens nationaux,

Le ministère a tenu à faire ce démenti en rappelant que ses communiqués sont exclusivement publiés sur sa page officielle Facebook et ses sites web, et non sur d’autres supports.