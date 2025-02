La Suisse soutient la Tunisie dans le secteur de l’hôtellerie et du tourisme durable

Dans le cadre du soutien de la Suisse à la Tunisie dans le secteur de l’hôtellerie et du tourisme durable ainsi que la valorisation des produits du terroir, l’ambassadeur de Suisse en Tunisie Josef Renggli a reçu des alumni tunisiens de l’École Hôtelière Glion Institute of Higher Education ainsi que des professionnels du secteur hôtelier en Tunisie.

Initié par Fatma Farhat, alumni de Glion, cet événement a été l’occasion d’échanger autour de « l’intégration des produits du terroir au sein des institutions hôtelières » en Tunisie et de présenter le Projet d’Accès aux Marchés des Produits Agroalimentaires et de Terroir PAMPAT Tunisie soutenu par la Coopération suisse en Tunisie.

« Un moment convivial et enrichissant qui vise à favoriser les synergies entre la Suisse et la Tunisie pour un tourisme plus durable et authentique et ouvre de nouvelles perspectives pour intégrer davantage les produits du terroir tunisien dans l’hôtellerie, valorisant ainsi le savoir-faire local et répondant aux attentes d’un tourisme responsable et de qualité», lit-on dans le communiqué de l’ambassade.

Et de rappeler : L’École Hôtelière de Glion, fondée en 1962 en Suisse, est l’une des institutions les plus prestigieuses en gestion hôtelière et du luxe. Elle offre des programmes de bachelor et master axés sur l’excellence, combinant théorie et expérience pratique pour former les leaders de l’industrie hôtelière et touristique.

Communiqué