Au Maroc, une plateforme numérique unifiée, qui sera mise en ligne le 14 février 2025, proposera 600 raccourcis vers les démarches administratives afin de rationaliser la bureaucratie.

Le projet a été récemment présenté par la ministre chargée de la Transition numérique et de la Réforme administrative Amal El Fallah Seghrouchni.

Cette plateforme devrait contribuer à améliorer la position du Maroc dans l’indice des Nations unies sur l’e-gouvernement qui passera de 113e à la 50e place mondiale, espère-t-on.

Les services sont déjà disponibles et, par exemple, pour obtenir une autorisation pour ouvrir une crèche, le nombre de documents requis a été réduit de 54% et le délai de traitement a été raccourci de 91%. De même, le processus d’inscription à l’examen gratuit de fin d’études secondaires a été entièrement numérisé, permettant aux candidats de compléter leur candidature en ligne en moins de 20 minutes, éliminant ainsi le besoin de se déplacer physiquement et réduisant considérablement les temps d’attente.

Pour soutenir les entreprises, le ministère a également facilité l’accès aux aides fiscales, réduisant de 58% le nombre de documents nécessaires pour bénéficier des aides de l’État liées à l’impôt sur les sociétés.

Ces réformes visent à rendre les procédures administratives plus rapides et plus simples, afin de stimuler les investissements et de soutenir l’économie du pays.

D’autres initiatives prioritaires visant à améliorer le système de santé et à faciliter la scolarisation des enfants sont également en cours.

Pendant ce temps, les administrations publiques sont sous surveillance pour atteindre la maturité numérique, une campagne de mesure, avec l’évaluation de 24 enregistrements de données, qui montre déjà une amélioration de 20% par rapport à 2022.

Les perspectives d’avenir semblent prometteuses, avec la mise en œuvre imminente de la 5G, qui devrait atteindre 25% de la population d’ici 2026 et 70% d’ici 2030, notamment dans les villes accueillant la Coupe du monde 2020. 2030.

Parallèlement, la deuxième phase du Plan national haut débit vise à couvrir 1 800 zones et à équiper 5,6 millions de foyers d’ici 2030.