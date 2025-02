L’Aquarium, le centre névralgique de la déstabilisation de l’Occident par la Russie

Une nouvelle unité d’espionnage mène actuellement la guerre de l’ombre de la Russie contre l’Occident. Son local est situé dans l’enceinte du siège des renseignements militaires russes (GRU) dans la banlieue de Moscou et est connu sous le nom d’Aquarium. Cette unité donne des sueurs froides aux pays occidentaux et est devenue leur pire cauchemar. (Photo : le Département des tâches spéciales basé au quartier général des renseignements militaires russes, un complexe situé à la périphérie de Moscou.)

Imed Bahri

Le nom de cette unité est le Département des tâches spéciales et ses opérations comprennent des meurtres, des sabotages, la mise en place d’engins explosifs dans des avions occidentaux et bien plus encore, explique Bojan Pansevski dans une enquête publiée par le Wall Street Journal, qui cite des responsables des services de renseignement occidentaux affirmant que cette unité est mystérieuse et cible l’Occident avec des attaques secrètes à travers l’Europe et ailleurs.

Selon de hauts responsables des services de renseignement européens, américains et même russes, l’unité a été fondée en 2023 en réponse au soutien occidental à l’Ukraine et comprend des vétérans de certaines des opérations secrètes les plus audacieuses de la Russie ces dernières années.

Le Kremlin considère l’Occident comme complice des attaques de l’Ukraine contre la Russie telles que le sabotage du gazoduc Nord Stream, l’assassinat de hauts responsables moscovites et les frappes ukrainiennes utilisant des missiles occidentaux à longue portée.

«La Russie estime qu’elle est en conflit avec l’ensemble de l’Occident et agit en conséquence notamment en nous menaçant d’une attaque nucléaire et en renforçant son armée», a déclaré James Appathurai, secrétaire général adjoint de l’Otan chargé de la guerre hybride.

Des assassinats et des opérations de sabotage

La nouvelle unité serait à l’origine d’une série d’attaques récentes contre l’Occident, notamment une tentative d’assassinat d’un fabricant d’armes allemand et un complot visant à placer des engins explosifs dans des avions utilisés par le géant du transport et de la logistique DHL.

Selon les responsables du renseignement occidental, l’unité a au moins trois grandes missions : mener des assassinats et des opérations de sabotage à l’étranger, infiltrer des entreprises et des universités occidentales, recruter et former des agents étrangers en provenance d’Ukraine, de pays en développement et de pays considérés comme amis de la Russie comme la Serbie, et gérer un centre d’opérations spéciales d’élite connu sous le nom de Senezh où la Russie forme certaines de ses propres forces spéciales.

L’enquête présente certains des superviseurs russes de cette unité et des activités d’espionnage et des meurtres qu’ils ont menés dans le passé. Ces opérations comprennent l’empoisonnement du double espion Sergueï Skripal et de sa fille Lulia au Royaume-Uni. Tous deux ont survécu à l’empoisonnement mais en ont gardé de graves séquelles.

Le rôle de l’unité des tâches spéciales comprend la supervision des opérations secrètes en Europe et la reprise des opérations paramilitaires de Wagner en Afrique après l’assassinat de son fondateur Evgueni Viktorovitch Prigojine en 2023.

En décembre dernier, l’Union européenne a imposé des sanctions à cette unité sans toutefois la nommer pour avoir orchestré «des coups d’État, des assassinats, des attentats à la bombe et des cyberattaques» en Europe et ailleurs.

Les États-Unis ont porté des accusations similaires contre des membres de l’unité le même mois et offert une récompense pouvant aller jusqu’à 10 millions de dollars pour toute information sur cinq membres accusés d’avoir lancé des cyberattaques contre l’Ukraine.

Les activités hostiles de l’unité ont atteint leur apogée l’été dernier mais ont récemment diminué selon des responsables américains et européens. La raison de l’accalmie pourrait être la volonté de créer un espace diplomatique permettant à Moscou de négocier avec la nouvelle administration américaine.

Les services de sécurité ukrainiens ont déclaré en mai avoir déjoué un complot russe visant à incendier des supermarchés et un café, et des responsables des services de renseignement occidentaux ont révélé que l’unité avait coordonné une autre opération quelques jours plus tard pour incendier un centre commercial dans la capitale polonaise Varsovie.

L’industrie européenne de l’armement dans le viseur

Des engins explosifs similaires envoyés via DHL se sont déclenchés en juillet dans des centres de transit à Leipzig en Allemagne et à Birmingham en Angleterre. Si l’un des engins s’était déclenché pendant le vol, l’avion aurait pu s’écraser, a déclaré en octobre aux députés Thomas Haldenwang, ancien chef des services de renseignement intérieurs allemands. Cela n’a simplement pas eu lieu parce que le vol a accusé un retard et par conséquent, l’engin a explosé alors que l’avion était encore à l’aéroport, a-t-il ajouté.

Les responsables de la sécurité ont déclaré que les engins explosifs de l’été dernier semblaient faire partie d’un essai visant à placer des explosifs similaires à bord d’avions à destination de l’Amérique du Nord.

L’enquête du WSJ indique que l’unité s’est concentrée particulièrement sur l’Allemagne parce que la Russie la considère comme un maillon faible de l’Otan en raison de sa dépendance à l’égard de l’énergie russe, de sa préoccupation croissante face à l’escalade nucléaire et de la sympathie de certains de ses politiciens et électeurs pour la Russie.

Les services de renseignements américains avaient indiqué à l’Allemagne avoir découvert un plan visant à assassiner des dirigeants de l’industrie européenne de l’armement dont Armin Paberger, le directeur général de Rheinmetall, le plus grand fournisseur de munitions d’artillerie de l’Ukraine et qui dirige également une usine de chars dans ce pays déchiré par la guerre.