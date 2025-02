Tunisie | Défense : Hommage au sergent-chef Hamrita tué en Centrafrique

Une cérémonie funéraire a été organisée, ce jeudi 20 février 2025, pour rendre hommage au sergent-chef Seif Hamrita le casque bleu tunisien tué le 11 février 2025 lors d’une attaque en Centrafrique.

Le Ministre de la Défense Khaled Shili a présidé la cérémonie en hommage au martyr du devoir, organisée dans la délégation d’El Kalaa El-Kebira au gouvernorat de Sousse, où le sergent-chef Hamrita a été accompagné à sa dernière demeure, en présence de sa famille, de militaires de différents grades, ainsi que des autorités régionales et locales et des cadres et agents de la sûreté nationale et de la garde nationale.

« Seif Hamrita tombé pour la paix en martyr et en héro, va rejoindre ses compagnons d’armes de l’institution militaire », a notamment commenté le ministre qui a rappelé les qualités du sergent-chef et loué son dévouement, son patriotisme, sa discipline et sa volonté de mener à bien les missions qui lui étaient confiées.

Y. N.