Qui entrave les entreprises communautaires promues par Kaïs Saïed ?

Pour le président de la république Kaïs Saïed, qui fait de la réussite des sociétés communautaires l’alpha et l’oméga de sa politique économique, ci celles-ci ne parviennent pas à démarrer comme il l’aurait souhaité, c’est parce que les facilités et les privilèges qu’in leur a déjà accord restent… insuffisantes. Il leur en faudrait encore un peu plus…

Recevant, hier soir, lundi 3 mars 2025, le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, et la secrétaire d’État auprès du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, chargée des Sociétés communautaires, Hasna Jiballah, le chef de l’État a insisté, une nouvelle fois, sur la nécessité de simplifier les procédures et de rechercher de nouveaux moyens de financement pour les projets, en particulier ceux portés par les jeunes, afin de favoriser la création de ce type d’entreprises, indique un communiqué de la présidence de la République.

Le blocage de certains projets sous des prétextes fallacieux ou dans le but d’en bloquer d’autres est anormal et suspicieux, a déclaré Saïed, qui se refuse d’admettre d’autres explications aux difficultés qu’éprouvent certaines de ces entreprises, lancées à la va vite par des promoteurs sans expérience pour profiter des largesses qui leur sont accordées par l’Etat.

Le président a encore une fois ordonné la facilitation des démarches pour la création de ces entreprises et la fin des entraves mises sur leur voie par des forces rétrogrades liées à des cercles bien connus, dont l’unique objectif est de s’accaparer les richesses nationales, selon les termes du communiqué de la présidence de la république, qui reste aussi vagues que mystérieux, évoquant des forces occultes tapies au cœur de l’Etat sans les désigner clairement ou nommément, ce qui aurait sûrement aidé à régler le problème.

«Comme le stipule la Constitution, les richesses appartiennent au peuple tunisien et les sociétés communautaires peuvent transformer l’ensemble des régions du pays en sources de richesse pour les entrepreneurs et pour l’ensemble de la société», a encore soutenu le chef de l’Etat qui ne cesse de se plaindre des entraves mises (par qui ?) sur la voie de la mise en œuvre de son projet politique et économique, dont les entreprises communautaires constituent l’un des piliers.

I. B.