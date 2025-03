Gastronomie | Le Projet « Chef Yes’in » met en lumière le talent de jeunes autistes (Photos)

Le Comité national paralympique est revenu ce mardi 18 mars 2025 sur un initiative remarquable qui met en lumière le talent et la passion des jeunes autistes.

Le président du Comité national paralympique, Mohamed Mzoughi a assisté à cet événement inspirant, le projet Chef Yes’in «une belle preuve que la gastronomie peut être un vecteur de partage et d’émancipation »

Bien plus qu’un projet culinaire, « Chef Yes’in » est une véritable aventure humaine qui vise à offrir de nouvelles opportunités aux jeunes autistes, en les initiant à l’art de la cuisine et en leur permettant de développer leurs compétences, de renforcer leur confiance en eux et de s’intégrer activement dans la société.

Le Comité national paralympique a salué ce succès collectif, en commentant : « Félicitations à tous ceux qui ont contribué à cette réussite, aux jeunes chefs pour leur engagement et à l’association Yacine pour son soutien. Une belle aventure qui, espérons-le, ouvrira de nouvelles perspectives pour ces jeunes passionnés !».

