Tunis | Le rappeur Samara visé par un nouveau mandat de dépôt, sa famille hors de cause

Le rappeur Samara, de son vrai nom Samah Riahi, a été visé par un nouveau mandat de dépôt, émis par le juge d’instruction du tribunal de première instance de Tunis.

C’est ce qu’affirme une source, citée ce mardi 18 mars 2025 par Mosaïque FM, en précisant que cette décision intervient dans le cadre d’une enquête menée pour tentative d’introduction de stupéfiants en milieu carcéral.

Dans le cadre de cette même affaire, la mère et les deux sœurs de Samara ont été mises hors de cause et libérées, annonce encore la même source.

Rappelons qu’elles avaient été initialement été accusées d’avoir tenté d’introduire du cannabis dissimulé dans des vêtements destinés à Samara, qui est incarcéré dans le cadre d’une autre affaire de trafic de drogue.

Y. N.