Le meurtrier de l’enfant de 4 ans à Kasserine serait atteint de troubles mentaux

L’assassinat de l’enfant Haroun, âgé de 4 ans, à Kasserine, est qualifié de meurtre prémédité, conformément aux articles 201 et 202 du code pénal. La peine encourue peut aller jusqu’à la peine de mort, à condition que l’on prouve que l’auteur du crime était pleinement responsable de ses actes. Si ce n’est pas le cas, l’auteur sera interné dans un établissement spécialisé en psychiatrie jusqu’à sa guérison.

C’est ce qu’a déclaré le premier assistant du procureur de la République et porte-parole des tribunaux de Kasserine, Imed Omri, ce mercredi 19 mars 2025, en précisant que deux personnes ont été interpellées dans le cadre de cette affaire et présentées au juge d’instruction, qui a émis un mandat de dépôt à l’encontre de l’auteur principal, âgé de 21 ans. Le second suspect, un mineur de moins de 13 ans, a été libéré après que l’auteur principal a retiré son accusation de complicité, affirmant avoir agi seul.

Le juge d’instruction a ordonné des tests pour déterminer si le criminel avait consommé des substances narcotiques au moment des faits, en raison des contradictions et du manque de clarté de ses déclarations, ainsi que des signes de troubles mentaux qu’il présentait.

Le suspect est également détenteur d’une carte de handicap délivrée par les affaires sociales, et une enquête est en cours pour vérifier sa validité et les conditions de son attribution. Il est par ailleurs soumis à un examen par une commission médicale à l’hôpital universitaire Hédi Chaker de Sfax afin d’évaluer ses facultés mentales.

Le juge d’instruction poursuit son enquête en attendant les résultats des analyses de substances narcotiques et le rapport médical sur l’état de santé du suspect, qui est proche de la victime, pour déterminer son degré de responsabilité.

Il a confirmé que l’enfant est décédé des suites de coups à la tête portés avec un objet dur, provoquant une fracture du crâne, tout en niant toute agression sexuelle ou tentative de décapitation, contrairement aux rumeurs diffusées sur les réseaux sociaux.

Il est à noter que, dans la soirée du mardi 11 mars, la délégation d’Ezzouhour, à Kasserine, a été le théâtre d’un crime odieux où un enfant de quatre ans a été enlevé puis tué, suscitant une vive indignation et une profonde tristesse parmi la population locale.