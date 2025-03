La Tunisie attend un soutien plus efficace de l’Union européenne

Dans un contexte de critiques de la gestion de la crise migratoire dans le pays, la Tunisie exige un meilleur soutien de l’Union européenne (UE) dans la mise en œuvre des différentes réformes entreprises, conformément à sa vision et ses priorités et dans le cadre du respect mutuel.

«Une occasion d’évaluer ce qui a été réalisé dans le cadre du partenariat stratégique qui lie la Tunisie et l’Union européenne depuis des décennies et de souligner l’importance du travail conjoint dans le contexte du bénéfice mutuel et d’un développement cohérent dans le cadre du respect mutuel et de la mise en réseau pour élargir et approfondir les domaines de partenariat pour faire face aux défis actuels».

C’est ainsi que la présidence du gouvernement a décrit dans un communiqué la rencontre, lundi 17 mars 2025, entre le Premier ministre Kamel Maddouri et l’ambassadeur de l’UE en Tunisie, Giuseppe Perrone, accompagné du directeur de la coopération à la délégation de l’UE en Tunisie, Tom Achwanden, et du représentant de la Banque européenne d’investissement (BEI), Jean-Luc Revereault.

Les deux parties ont également souligné l’importance d’assurer toutes les conditions nécessaires au succès du Conseil de partenariat et des différentes commissions sectorielles spécialisées dans la période à venir.

Maddouri a ensuite souligné l’importance de traduire le contenu du protocole d’accord de partenariat global et stratégique 2023 en programmes et plans concrets, appelant à «soutenir et assister la Tunisie dans la mise en œuvre des différentes réformes entreprises, conformément à sa vision et ses priorités».

Maddouri a exprimé son souhait de voir le partenariat tuniso-européen se développer davantage, diversifier ses programmes et mécanismes et, notamment, renforcer le soutien financier alloué à la Tunisie dans le cadre de la programmation triennale de l’UE 2025-2027.

De son côté, le chef de la délégation de l’UE en Tunisie a réitéré l’importance que l’UE accorde à la Tunisie, comme en témoignent les nombreux programmes et projets conjoints soutenus par l’UE. Il a exprimé sa volonté de «continuer à soutenir et accompagner le pays dans les réformes qu’il définira en fonction de ses priorités, en lui apportant un appui financier et technique».

Perrone a ensuite souligné l’importance de moderniser l’accord de partenariat entre la Tunisie et l’UE, afin qu’il réponde aux aspirations des deux parties et contribue à relever les défis auxquels elles sont confrontées.

Cette rencontre intervient dans un contexte de critiques en Tunisie, notamment en ce qui concerne la gestion de la crise migratoire.