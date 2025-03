Prix Comar d’Or 2025 | Encore une dizaine de jours pour candidater  

Les Assurances Comar rappellent aux romanciers tunisiens ayant publié des romans en langues arabe ou française au cours des 12 derniers mois que le dernier délai pour la présentation de leurs candidatures pour la 29e édition des prix Comar d’Or est fixé au 31 mars 2025.

Pour participer, les auteurs (ou les éditeurs ayant eu préalablement l’accord des auteurs) doivent contacte Comar Assurances (Département Marketing et Communication) afin de remplir la fiche d’inscription et déposer 7 exemplaires de leurs ouvrages publiés entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025, comme le stipule le règlement du prix.

Les Prix Comar d’Or, lancés en 1997, sont les plus importants prix littéraires en Tunisie depuis bientôt une trentaine d’années. Ils visent à soutenir activement la création littéraire dans le pays en récompensant les meilleurs romans publiés chaque année.

Chaque année, six romans sont primés, trois en langue arabe et trois en langue française : Comar d’Or (10 000 DT), Prix spécial du jury (5 000 DT) et Prix Découverte (2 500 DT).

Outre la récompense financière, les romanciers primés bénéficient d’une promotion spéciale auprès des médias, des libraires et du grand public pour une meilleure diffusion de leurs ouvrages.

