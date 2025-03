Rencontre littéraire | Hichem Ben Ammar, la poésie et l’IA

Cinéaste et poète, Hichem Ben Ammar vient de publier deux ouvrages d’un coup, un recueil de poèmes ‘‘En veux-tu ? En voilà !’’ (Contraste Éditions) et un essai au thème inattendu ‘‘La poésie en question. Entretien avec l’intelligence artificielle’’ (Sud Éditions). Il s’agit d’une réflexion insolite sur l’acte d’écrire et ses défis actuels à l’heure de l’IA.

L’auteur présentera ses deux ouvrages à l’occasion de la Journée mondiale de la poésie, vendredi 21 mars 2025, à 21 heures lors d’une rencontre au palais de l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts (Beït el-Hikma), à Carthage.

Cet événement réunira des scientifiques, des artistes et des universitaires pour débattre de l’avenir de la poésie et de la créativité artistique, à l’ère de l’IA.