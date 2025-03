Tunisie | Décès de la journaliste Kawther Sliti

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a annoncé, ce vendredi 21 mars 2025, le décès de la journaliste Kawther Sliti.

Diplômée de l’Institut de presse et des sciences de l’information (Ipsi), Kawther Sliti a travaillé avec plusieurs journaux numériques, locaux et étrangers, rappelle le SNJT qui a présenté ses condoléances à la famille, aux amis et collègues de la regrettée.

Plusieurs journalistes ont rendu hommage à Kawther Sliti décrite comme une personnes humble, professionnelle et dévouée : « On gardera le souvenir éternel d’une femme passionnée, rigoureuse et toujours prête à soutenir ses pairs », indiquent ses collègues.

Y. N.