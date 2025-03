Le secteur IT tunisien face à de lourds défis

Alors que la Tunisie affiche des progrès notables dans sa transformation numérique, plusieurs faiblesses structurelles continuent de freiner le plein développement de son secteur IT, notamment des inégalités régionales préoccupantes.

Aymen Achouri *

Si les grandes agglomérations comme Tunis, Sfax et Sousse bénéficient d’infrastructures modernes et d’un accès Internet de qualité, avec notamment le récent développement de la 5G, de vastes zones rurales restent encore largement sous-équipées. Ce déséquilibre dans l’accès aux technologies numériques limite non seulement le potentiel économique des régions éloignées, mais creuse également un fossé d’inclusion numérique qui menace la cohésion sociale.

L’accélération de la digitalisation expose les entreprises et les institutions tunisiennes à une multiplication des cyberattaques. Malgré quelques initiatives pour renforcer la sécurité, le rythme effréné des évolutions technologiques en matière de menaces crée une inquiétude grandissante quant à la résilience des systèmes d’information. Les experts soulignent la nécessité de déployer des mesures de cybersécurité robustes et actualisées pour protéger les données sensibles.

Déficit de compétences et fuite des talents

Le secteur IT fait face à un décalage majeur entre les compétences enseignées par le système éducatif et celles attendues par le marché. Ce manque d’adéquation engendre une pénurie de professionnels qualifiés et encourage nombre de talents à chercher de meilleures opportunités à l’étranger. Cette fuite des cerveaux, ou «brain drain», fragilise encore davantage la capacité de la Tunisie à innover dans un environnement technologique compétitif.

Par ailleurs, les lourdeurs administratives et un cadre réglementaire parfois inadapté compliquent la mise en œuvre de projets innovants. Et le financement – qu’il soit public ou privé – demeure insuffisant pour moderniser les infrastructures et soutenir l’émergence de nouvelles startups.

Ce manque de ressources, matérielles et humaines, freine l’élan entrepreneurial et limite les perspectives de croissance dans un secteur pourtant stratégique pour l’économie nationale.

Vers une transformation nécessaire

Face à ces défis, les acteurs économiques et institutionnels tunisiens doivent impérativement repenser leurs stratégies. Une réforme en profondeur de la formation, un renforcement des dispositifs de cybersécurité et une simplification des procédures administratives pourraient transformer ces obstacles en véritables opportunités pour dynamiser l’ensemble du secteur IT. Si la Tunisie possède un potentiel indéniable pour devenir un leader régional dans le domaine numérique, il est essentiel de s’attaquer à ces problématiques afin de bâtir une infrastructure IT solide et résiliente, capable de soutenir la croissance économique et d’assurer une transition numérique inclusive pour tous.

* Expert en management, relation et coaching client.