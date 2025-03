La Poste Tunisienne met à l’honneur les pâtisseries traditionnelles

À l’approche de l’Aïd El-Fitr, la Poste Tunisienne a décidé de célébrer le patrimoine culinaire en lançant une série de quatre timbres-poste dédiée aux pâtisseries tunisiennes.

Cette initiative met en lumière la richesse et la diversité des douceurs traditionnelles, qui varient selon les régions et les occasions et dès le 27 mars 2025, il sera possible de se procurer ces timbres illustrant quatre spécialités emblématiques : le Makroud, le Kâak Warka, la Baklawa et le Mlabes.

Ces pâtisseries souvent préparés en grande quantité pour les fêtes, à l’instar de l’Aïd El-Fitr, témoignent du savoir-faire et des traditions culinaires tunisiennes.

Les timbres et les produits philatéliques seront disponibles dans tous les bureaux de La Poste et en ligne sur son site www.e-stamps.poste.tn.